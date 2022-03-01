Венгрия поддержала ускоренное вступление Украины в ЕС

Венгрия поддерживает ускоренное вступление Украины в Европейский Союз. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Венгрия призывает Брюссель поставить вопрос на повестку дня

Будапешт присоединился к другим восьми странам ЕС, которые выступили за ускоренное вступление Украины в Евросоюз.

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Сийярто заявил, что Венгрия призывает Брюссель поставить этот вопрос на повестку дня. Также чиновник отметил, что Венгрия поддерживает любые инициативы, направленные на прекращение войны.

Чем быстрее будет мир, тем меньше людей погибнет и тем меньше вынуждены будут бежать из своих домов,

– сказал глава МИД Венгрии.

Заявка Украины на вступление в ЕС

Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе. В поддержку скорого вступления нашей страны в ЕС президенты 8 стран написали открытое письмо.

Речь идет о странах Балтии, Польше, Чехии, Словакии, Болгарии и Словении.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен также подтвердила, что Украина должна вступить в ЕС.

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