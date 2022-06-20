Венгрия поддерживает рекомендацию Еврокомиссии предоставить Украине статус кандидата в ЕС

Венгрия поддерживает предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский союз, ранее рекомендованную Еврокомиссия.

Об этом сообщил спикер премьер-министра Венгрии Берталан Хаваши. По его словам, Виктор Орбан полностью поддерживает предоставление такого статуса.

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Венгрия поддерживает предоставление Украине статуса кандидата ЕС

Но он добавил, что вместе с несколькими другими странами-членами считает, что Грузия и Босния должны получить статус кандидатов.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что страны Евросоюза имеют полное согласие на предоставление статуса кандидата в ЕС для Украины.

А 18 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Дания поддержит предоставление Украине статуса кандидата в членство в ЕС. В тот же день премьер-министр Нидерландов заявил, что его правительство также готово поддержать предоставление Украине статуса кандидата в Европейский Союз.

Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС

Мощный сигнал по европейской перспективе Украина получила 16 июня. В этот день лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии заявили, что поддержат предоставление Украине статуса кандидата в ЕС .

До недавнего времени Германия, Франция, Дания, Нидерланды, Австрия и Швеция были едва ли не самыми большими скептиками в отношении европейского будущего Украины.

17 июня в Еврокомиссии рекомендовали предоставить Украине статус кандидата в члены Европейского Союза. Также рекомендацию получила Молдова , когда Грузия услышала "нет". Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, комментируя предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, заявила, что Европа на пороге исторического решения. Она убеждена, что Украине удастся сделать этот шаг, а затем преодолеть путь полноправного членства в ЕС.

Грузинский премьер заявлял, что его страна много лет проводит необходимые реформы, поэтому именно Грузия должна получить статус кандидата.

Официальное решение о статусе для Украины должно быть принято на саммите лидеров ЕС 23 июня.

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