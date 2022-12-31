Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, он не удивлен позицией Венгрии по отношению к стране-агрессору.
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Венгры "палятся" по поводу своих заявлений о войне
Я вообще не был удивлен. Я удивлен только тем, что они так откровенно "палятся" своими заявлениями. Как вот последнее заявление Орбана: прекратите поставки оружия и прекратится война,
– сказал Кулеба.
Министр отметил, что Венгрия на уровне ЕС "спасла" некоторых россиян и бизнес. По словам Кулебы, это борьба Венгрии с Еврокомиссией, поскольку они сражаются за свои деньги и иногда в этой борьбе берут Украину в заложники.
Кулеба добавил, что заявления Орбана по поводу войны России против Украины связаны с его идеологическими совпадениями с диктатором Владимиром Путиным.
Министр считает, что после победы Украины российский фактор исчезнет из венгерской политики и будут звучать уже другие заявления.
Венгрия поддерживает Россию
- Премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что мир в Украине наступит, если этого захотят в США. Венгерский лидер цинично переложил ответственность за продление войны на Украину и США.
- МИД Украины прокомментировало заявления Орбана. В Киеве подчеркнули, что высказывания Орбана "демонстрируют патологическое пренебрежение к Украине и украинскому народу".
- Кстати, в МИД Украины ранее предостерегали Орбана, если ЕС прекратит санкционное давление на Россию, а Украина не будет получать помощь, то российские танки будут в Будапеште.