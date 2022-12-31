Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, він не здивований позицією Угорщини щодо країни-агресорки.

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Угорці "паляться" щодо своїх заяв про війну

Я взагалі не був здивований. Я здивований тільки тим, що вони так відверто "паляться" своїми заявами. Як ось остання заява Орбана: припиніть постачання зброї та припиниться війна,

– сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що Угорщина на рівні ЄС "врятувала" деяких росіян та бізнеси. За словами Кулеби, це боротьба Угорщини з Єврокомісією, оскільки вони воюють за свої гроші та іноді в цій боротьбі беруть Україну в заручники.

Кулеба додав, що заяви Орбана щодо війни Росії проти України пов'язані з його ідеологічними збігами з диктатором Владіміром Путіним.

Міністр вважає, що після перемоги України російський фактор зникне з угорської політики та лунатимуть вже інші заяви.

Угорщина підтримує Росію