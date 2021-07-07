Венгрия позволит транзит украинцам, которые на поезде путешествуют в Австрию

Дмитрий Кулеба провел разговор с венгерским коллегой Петером Сийярто. Украинский министр сообщил, что Венгрия позволит транзит украинцам, путешествующим на поезде в Австрию.

Глава Министерства иностранных дел Украины рассказал, что 7 июля в Вильнюсе с Петером Сийярто обсудил развитие украинско-венгерских отношений в духе взаимного уважения и доверия.

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Венгрия частично позволит транзит украинцам в Австрию

Венгрия разрешит транзит в Австрию украинцам, путешествующим на поезде,

– написал Кулеба.

Он также приветствовал открытие пунктов пропуска Косино – Барабаш и Звонково – Лонья.

Кроме того, глава украинского МИД отметил, что будет рад приветствовать своего венгерского коллегу через несколько недель во время его визита в Киев и на Донбасс как председателя комитета министров Совета Европы.

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