Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в кулуарах встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.

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Он заявил, что европейское единство якобы невозможно в вопросе вероятных санкций ЕС, которые могут привести к ограничению или прекращению поставок энергоресурсов из России.

Мы не поддержим санкции, угрожающие безопасности энергоснабжения Венгрии. Мы вступили в новое измерение относительно рисков войны, поэтому теперь мы должны действовать еще жестче и четче, чтобы гарантировать наши национальные интересы, то есть мир и безопасность в Венгрии,

– добавил министр.

По его мнению, введение санкций не только на поставку природного газа, но и на нефть станет "красной линией" для Венгрии.

Глава МИД Венгрии пояснил, что для того, чтобы заменить их другим источником, необходимо указать, где и каким путем его можно получить. Трансформация технологии переработки сырой нефти будет длиться 2-4 года.

Венгрия о бесполётной зоне

Также венгерский премьер не поддержал бесполетную зону над Украиной. По его словам, это приведет к боевым действиям в воздухе. В то же время, создание миротворческой миссии в Украине "несет в себе риск сухопутной войны".

Заметим! Сийярто также отметил, что настаивает на этой позиции в НАТО и будет выступать против санкций в отношении российского газа, бесполетной зоны над Украиной и миротворческой миссии.

По его словам, Венгрия не будет блокировать поставку оружия в Украину государствами-членами ЕС, но подчеркнул, что Венгрия не будет поставлять оружие и не допустит передачу летального оружия транзитом через свою страну.