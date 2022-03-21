Про це заявив глава Міністерва закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

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Він заявив, що європейська єдність нібито неможлива у питанні ймовірних санкцій ЄС, які можуть призвести до обмеження або припинення постачання енергоресурсів з Росії.

Ми не підтримаємо санкції, які загрожують безпеці енергопостачання Угорщини. Ми вступили в новий вимір щодо ризиків війни, тому відтепер ми маємо діяти ще жорсткіше та чіткіше, щоб гарантувати наші національні інтереси, тобто мир та безпеку в Угорщині,

– додав міністр.

На його думку, запровадження санкцій не лише на постачання природного газу, а й на нафту стане "червоною лінією" для Угорщини.

Очільник МЗС Угорщини пояснив, що для того, щоб замінити їх іншим джерелом, необхідно вказати, де і яким шляхом його можна отримати. Трансформація технології переробки сирої нафти триватиме 2 – 4 роки.

Угорщина про безпольотну зону

Також угорський прем'єр не підтримав безпольотну зону над Україною. За його словами, це призведе до бойових дій у повітрі. Водночас створення миротворчої місії в Україні "несе у собі ризик сухопутної війни".

Зауважимо! Сійярто також зазначив, що наполягає на цій позиції в НАТО і виступатиме проти санкцій щодо російського газу, безпольотної зони над Україною та миротворчої місії.

За його словами, Угорщина не блокуватиме постачання зброї в Україну державами-членами ЄС, але підкреслив, що Угорщина не постачатиме зброю і не допустить передачу летальної зброї транзитом через свою країну.

Нагадаємо, що Угорщина ще на початку лютого відмовилась розмістити додаткові війська НАТО на своїй території. Там виступають за діалог з Росією і проти санкцій щодо країни-агресорки.