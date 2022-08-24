Венгрия не поддерживает визовые санкции против россиян и не планирует вводить ограничения

Страны Европы рассматривают запрет выдачи шенгенских виз россиянам. Венгрия решила снова пойти против всех и поддержать россиян.

Эстония выступила инициатором запрета выдачи шенгенских виз для россиян. Многие европейские страны поддержали инициативу изоляции граждан страны-оккупанта, громко высказаться "против" решила только Венгрия.

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Венгрия против санкций и визовых ограничений для россиян

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что разговаривал с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу. Единственный вопрос, по которому они смогли прийти к согласию – война россии против Украины должна быть прекращена как можно скорее.

Что касается санкций, то Венгрия не видит от них пользы и не собирается их поддерживать. Особенно это касается энергетических ограничений оккупантов.

Пока физически невозможно обеспечить поставки в Венгрию нефти и природного газа без российских энергоресурсов. Мы не будем способствовать тому, чтобы венгерский народ платил за то, что идет война. Энергетические санкции вредят Европе больше, чем россии, поэтому их усиление полностью противоречит здравому смыслу,

– заявил Сийярто.

Также он добавил, что Венгрия не собирается вводить никаких ограничений на выдачу виз гражданам России, какое бы решение не приняла Европа.

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