Венгрия обсуждает с Украиной сотрудничество, но против упоминания о членстве в НАТО, – МИД
Киев и Будапешт обсуждают возможное соглашение о сотрудничестве. Впрочем, в Венгрии настаивают исключить из него пункт о членстве Украины в НАТО.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Magyar Nemzet. Венгрия также подчеркивает важность восстановления прав венгерского меньшинства в Украине.
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Почему Венгрия не видит Украину в НАТО
По словам представителя МИД Венгрии Мате Пачолая, соглашение о сотрудничестве с Украиной должно обязательно включать вопрос "восстановления прав венгерского меньшинства".
В то же время в ходе переговоров мы дали понять украинской стороне, что намерение Украины вступить в НАТО не может быть частью этого соглашения,
– добавил он.
Представитель МИД Венгрии подчеркнул, что позиция венгерского правительства относительно членства Украины в НАТО остается неизменной. В Будапеште считают, что это может привести к началу третьей мировой войны.
Напомним, что накануне Владимир Зеленский сообщил, что между Украиной и Венгрией готовится двусторонний документ. Он направлен на устранение недоразумений между странами и решения вопросов меньшинств.