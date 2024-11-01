Венгрия обсуждает с Украиной сотрудничество, но против упоминания о членстве в НАТО, – МИД

Киев и Будапешт обсуждают возможное соглашение о сотрудничестве. Впрочем, в Венгрии настаивают исключить из него пункт о членстве Украины в НАТО.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Magyar Nemzet. Венгрия также подчеркивает важность восстановления прав венгерского меньшинства в Украине.

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Почему Венгрия не видит Украину в НАТО

По словам представителя МИД Венгрии Мате Пачолая, соглашение о сотрудничестве с Украиной должно обязательно включать вопрос "восстановления прав венгерского меньшинства".

В то же время в ходе переговоров мы дали понять украинской стороне, что намерение Украины вступить в НАТО не может быть частью этого соглашения,

– добавил он.

Представитель МИД Венгрии подчеркнул, что позиция венгерского правительства относительно членства Украины в НАТО остается неизменной. В Будапеште считают, что это может привести к началу третьей мировой войны.

Напомним, что накануне Владимир Зеленский сообщил, что между Украиной и Венгрией готовится двусторонний документ. Он направлен на устранение недоразумений между странами и решения вопросов меньшинств.