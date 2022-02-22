Венгрия на самом деле поддержала санкции против России

СМИ распространяли информацию о том, что Венгрия не поддерживала новый пакет антироссийских санкций Евросоюза. Впрочем, в посольстве страны опровергли это.

Соответствующее сообщение появилось на фейсбуке-странице дипломатического учреждения. Там заверили, что Венгрия предана поддержке Украины.

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Что сначала сообщили в СМИ

22 февраля американский телеканал CNBC рассказывал, что Евросоюз готовится ввести новый пакет антироссийских санкций. Журналисты утверждали, что Венгрия якобы не поддержала эту инициативу.

Речь идет об ограничениях, которые в конце концов ввели для 351 российского депутата и других лиц и компаний.

"Все страны открыто поддерживают новые санкции в отношении России, кроме одной – Венгрии. Там говорят о важности диалога", – сообщало СМИ, ссылаясь на дипломатические источники.

Венгрия все это опровергла

В венгерском посольстве заявили, что информация СМИ не соответствует действительности. Как подчеркнули дипломаты, увидев новость о том, что Венгрия якобы не поддерживает решение ЕС относительно санкций в ответ на российскую агрессию, они очень удивились. Ведь это совсем не так.

Венгрия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Премьер-министр страны Виктор Орбан в очередной раз подтвердил это 22 февраля во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

Мы полностью поддерживаем шаги Евросоюза. Мы отвергаем любые попытки нарушить отношения Венгрии с ЕС и Украиной,

– отметили в ведомстве.

Отметим, что Венгрия перемещает войска к украинской границе. Там утверждают, что делают это для защиты государства и решения потенциальных гуманитарных вопросов.