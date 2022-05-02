Венгрия стала позорным членом Евросоюза, – Умланд

Венгрия продолжает гнуть пророссийскую линию, презирая европейские ценности. Теперь там заявили, что наложат вето на любые предложения ЕС по эмбарго на российские энергоносители.

В Европейском Союзе есть определенные решения, которые должны принимать полным консенсусом. Об этом в эфире 24 канала сообщил аналитик Стокгольмского центра исследования Восточной Европы Андреас Умланд.

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Позорный член ЕС

Как он пояснил, это означает, что даже такая маленькая страна, как Венгрия, имеет право вето. Аналитик напомнил, что ранее она уже использовала его в отношении сотрудничества Украины с Североатлантическим Альянсом.

По его словам, тогда Венгрия заблокировала это сотрудничество, поскольку не соглашалась на участие украинских делегаций во встречах НАТО. Сейчас происходит нечто похожее.

На протяжении последних лет Венгрия стала позорным членом Европейского Союза. Она не только в своей внешней политике, но и во внутренней – все дальше отходит от принципов ЕС,

– заявил Умланд.

Антиевропейская политика

По его мнению, если бы Венгрия сейчас не была членом Европейского Союза, то в том состоянии, в котором находится сейчас – вероятнее всего не могла бы вступить в него. Как отметил Умланд, сейчас она уже не соответствует так называемым Копенгагенским критериям.

Справка. Копенгагенские критерии – это эталоны, которые должны достичь страны, чтобы стать членами Европейского Союза. Они делятся на три группы: политические, экономические и "членские".

Источник: Википедия

"Политика в отношении Украины – это лишь одна из разновидностей антиевропейской политики Венгрии, которая еще более удивительна на фоне того, что страна имеет свою историю с российским империализмом – царским и советским. Поэтому можно только удивляться, почему венгры поддерживают такие действия правительства", – подытожил Умланд.

Пророссийское направление Венгрии: последнее

До 4 мая в ЕС должны представить 6 пакет санкций против России и Беларуси, а принять ограничения планируют до 9 мая. По данным Politico, этот пакет содержит поэтапное нефтяное эмбарго.

Министр Венгрии Гергели Гуляш заявил, что его правительство наложит вето на любое предложение ЕС по ограничению импорта энергоносителей из России. Он отметил, что они четко дали понять позицию своей страны.

Тем временем в Еврокомиссии начали процедуру, которая должна ограничить финансирование Венгрии из бюджета Европейского Союза. В комиссии заявили, что причиной этого является высокая коррупция в стране.

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