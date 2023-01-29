О позиции Венгрии 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян. Он считает, что эти "ядерные" санкции против Росатома точно появятся.

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Орбан показывает России, будто он отстаивает интересы

По его мнению, эти санкции будут "мягче", чем того хотела бы Украина.

И с Венгрией придется договариваться в определенной степени. Понятно, что сейчас Орбан своими заявлениями "поднимает ставки" и борется за пространство для компромисса с Венгрией, чтобы показать России, будто они отстояли интересы, но не на 100 процентов.

– объяснил Саакян.

По его словам, Венгрия уже не в первый раз так "поднимает ставки".

"Кроме того, Венгрия "ходит по лезвию ножа", потому что в Европе все больше поднимается вопрос реформы внутри ЕС относительно того, что Венгрия слишком часто злоупотребляет своим правом вето в геополитических вопросах", – отметил политолог.

Он добавил, что Украина здесь "заложник" поведения венгерской элиты. Тем более, как отметил эксперт, украино-венгерские отношения тоже далеки от идеальных.

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Венгрия в напряженных отношениях со всеми соседями

Политолог отметил, что в Венгрии отсутствует добрососедская политика при руководстве Орбана.

Они переругались и в напряженных отношениях со всеми своими соседями. Здесь проблема не только в том, что Украина не была последовательной, но и в том, что внутренняя политика Венгрии доминирует над внешней и национальными интересами страны,

– заявил Саакян.

Также он отметил, что использование венгерского фактора в Закарпатье создает дополнительные карты в руках Орбана как раз перед принятием 10-го пакета санкций против России.

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