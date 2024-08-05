ЕС может исключить Венгрию из Шенгенской зоны за выдачу виз россиянам, – Politico

Противостояние по поводу венгерского решения ослабить визовые ограничения для граждан России и Беларуси нарастает. Группа законодателей в Европарламенте призвала к действиям против Будапешта, включая возможное исключение Венгрии из Шенгенской зоны.

Об этом пишет издание Politico 5 августа. Там рассказали детали ситуации.

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Растет негативная реакция на решение Венгрии ослабить визовые ограничения для россиян и белорусов

В письме, инициированном чешским депутатом Данушей Нерудовой и литовским парламентарием Пятрасом Ауштревичусом, высказано требование к Еврокомиссии о срочном расследовании решения Венгрии. По их словам, это решение может стать лазейкой и угрожать функционированию Шенгенской зоны как безопасного пространства для граждан.

В письме также есть предупреждение.

Если венгерское правительство откажется изменить свою политику, Еврокомиссия и все представители ЕС должны поставить под сомнение венгерское присутствие в Шенгенской зоне, введя новые меры защиты европейских граждан, включая, при необходимости, новыми мерами контроля на венгерских границах,

– говорится там.

Отмечается, что в документе упоминается возможность того, что другие страны ЕС могут не признавать венгерские визы и ввести контроль на границе Венгрии.

Известно, что по состоянию на вечер воскресенья письмо собрало около 70 подписей, в частности подписи бывших премьер-министров Бельгии и Ирландии.