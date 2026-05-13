24 Канал Новости мира Венгрия впервые вызвала российского посла после удара России по Закарпатью
13 мая, 20:19
Даниил Муринский

Оккупанты 13 мая массированно атаковали Закарпатье беспилотниками. В Венгрии осудили удары и вызвали российского посла.

Об этом сообщили в HVG.

Как в Венгрии отреагировали на атаку России?

Петер Мадьяр заявил, что решительно осуждает нападение России на Закарпатье. Российский посол должен прибыть "на ковер" в МИД Венгрии из-за такой атаки.

