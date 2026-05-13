13 мая, 20:19
Венгрия впервые вызвала российского посла после удара России по Закарпатью
Оккупанты 13 мая массированно атаковали Закарпатье беспилотниками. В Венгрии осудили удары и вызвали российского посла.
Об этом сообщили в HVG.
Смотрите также Самая массированная атака по Закарпатью за всю войну: "Шахеды" атаковали курортную Сваляву
Как в Венгрии отреагировали на атаку России?
Петер Мадьяр заявил, что решительно осуждает нападение России на Закарпатье. Российский посол должен прибыть "на ковер" в МИД Венгрии из-за такой атаки.