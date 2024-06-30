Стефанишина прокомментировала 11 условий, которые выдвинула Венгрия для вступления Украины в ЕС

25 июня начались переговоры о вступлении Украины в ЕС. Однако Венгрия выдвинула 11 условий относительно нацменьшинств.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, которая возглавила делегацию на переговорах о вступлении, прокомментировала "Мы Украина" условия Орбана, передает 24 Канал.

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Стефанишина об условиях Орбана для вступления в ЕС

Вице-премьер отметила: "Венгерская власть, конкретно правительство премьера Орбана – это очень специфическая группа людей, которые имеют специфические подходы к переговорам".

В то же время добавила, что никаких посягательств на территориальную целостность Украины "нет и не было", и это "абсолютно не является предметом разговора".

Недавно венгерское национальное сообщество сделало заявление в поддержку Украины, как раз опровергая то, что есть какие-либо притеснения. Есть очень большие политические манипуляции, спекуляции. Также было прямое обращение к Орбану, чтобы это прекратить, ведь украинцы и так много страдают.

Есть диалог, он непростой, потому что есть специфика, но мы делаем свой вклад в наше европейское будущее и в те решения, которые принимают лидеры. Мы развиваем двусторонние отношения и видим успех,

– отметила Ольга Стефанишина.

Добавила, что прошло менее полугода после того, как Владимир Зеленский пытался организовать встречу с Орбаном в Аргентине, которой тот не хотел. А несколько дней назад премьер Венгрии сам искал возможности переговорить с президентом и решили несколько важных вопросов.