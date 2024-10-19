Председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа рассказал 24 Каналу, что Венгрию не стоит отождествлять с Орбаном. Это должно продолжаться до тех пор, пока в государстве не произойдет демократическая смена власти.

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"Мы должны сотрудничать с венгерской интеллигенцией, которая не имеет ничего общего с Орбаном", – сказал он.

Стремится к власти на Закарпатье

Тибор Томпа подчеркнул, что украинскому руководству стоит обратить внимание ситуацию на Закарпатье, ведь Орбан проводит там "тотальную неоколонистскую политику".

Он (премьер-министр Венгрии – 24 Канал) покорил очень многих руководителей местной власти. Каждый день там проходят собрания, где основной темой является только Венгрия,

– отметил он.

Председатель венгерской общины подчеркнул, что Орбан нескрываемо пропагандирует преподавание в учебных заведениях только на венгерском языке. Украинские интересы из-за такой политики отходят на второй план.

Важно! В Береговского района Закарпатья есть классы, где учат только на венгерском языке, украинского там нет – это нарушением законодательства. Закон Украины требует постепенного увеличения доли обучения на государственном языке, однако некоторые учебные заведения этого не придерживаются. Местные власти уже получили рекомендации от Уполномоченного по защите государственного языка устранить эти нарушения.

Незначительная часть венгров, которые живут на территории Украины, по словам Тибора Томпы, совсем не владеют украинским языком. Эти люди являются активом Орбана, он пытается на Закарпатье ущемлять культуру и образование Украины, вводя собственные нарративы и интересы.

К слову, венгерское правительство считает, что Украина еще не соответствует критериям для вступления в ЕС и должна выполнить условия по обеспечению прав нацменьшинств. Будапешт подготовил список из 11 пунктов, там требуют, чтобы они были выполнены.