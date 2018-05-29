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Венгрия пойдет на переговоры относительно языкового закона в образовании, – Климкин

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Венгрия согласилась на переговоры относительно закона о языке образования
Венгрия согласилась на переговоры относительно закона о языке образования / 24 Канал

Министерство образования Украины 5 июня проведет консультации с представителями венгерской общины относительно языковых статей закона об образовании.

Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Павела Климкина после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто.

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Венгерская сторона будет содействовать этим консультациям, чтобы они прошли успешно. Потом встретятся два главы МИД и Минобразования при участии венгерской общины для того, чтобы окончательно определить то решение, которое будет работать для наших граждан венгерского происхождения,
– сказал Климкин.

По словам главы внешнеполитического ведомства "логика решений заключается в том, чтобы убрать эту дискриминацию, чтобы изложение языка было улучшено, чтобы они (представители нацменьшинства) понимали, в какой они стране живут, но и чтобы помочь им полностью сохранить самобытность".

Встреча министров запланирована на июнь.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выдвинул Украине ультиматум, после выполнения которого официальный Будапешт отменит свое вето на проведение заседания Комиссии НАТО-Украина на уровне министров.

Теги: Новости Украины Новости политики Венгрия Павел Климкин
Источник: 24 Канал
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