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Угорщина піде на переговори щодо мовного закону в освіті, – Клімкін

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Угорщина погодилася на переговори щодо закону про мову освіти
Угорщина погодилася на переговори щодо закону про мову освіти / 24 Канал

Міністерство освіти України 5 червня проведе консультації з представниками угорської громади щодо мовних статей закону про освіту.

Про це повідомляє Українська Правда з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Павла Клімкіна після зустрічі з угорським колегою Петером Сійярто.

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Угорська сторона буде сприяти цим консультаціям, щоб вони пройшли успішно. Потім зустрінуться два глави МЗС і Міносвіти за участі угорської громади для того, щоб остаточно визначити те рішення, яке буде працювати для наших громадян угорського походження,
– сказав Клімкін.

За словами очільника зовнішньополітичного відомства "логіка рішень полягає в тому, щоб прибрати цю дискримінацію, щоб викладення мови було покращене, щоб вони (представники нацменшини) розуміли, в якій вони країні живуть, але й щоб допомогти їм повністю зберегти самобутність".

Зустріч міністрів запланована на червень.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висунув Україні ультиматум, після виконання якого офіційний Будапешт скасує своє вето на проведення засідання Комісії НАТО-Україна на рівні міністрів.

Теги: Новини України Новини політики Угорщина Павло Клімкін
Джерело: 24 Канал
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