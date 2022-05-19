Венгрию дожали, процесс необратим, – эксперт допустил, когда проголосуют за 6 пакет санкций

ЕС до сих пор не проголосовал за 6-й пакет санкций против России. В частности, этот процесс блокирует Венгрия, она требует от ЕС деньги, чтобы беспроблемно закрыть поставки нефти от страны-агрессора. И Евросоюз наконец-то дожал Венгрию, поэтому за 6 пакет санкций, вероятно, проголосуют уже через несколько недель.

Такое мнение 24 каналу высказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусов.

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Почему оттягивают 6-й пакет санкций

По его словам, 6 пакет санкций согласован. Страны ЕС вышли на компромиссы по этому пакету.

"Проблема только в том, что Венгрия, которая тоже согласилась при конкретных условиях, потребовала уже выполнить часть этих условий и дополнительных гарантий", – говорит советник министра.

Появились новые данные по тому, сколько Венгрии нужно времени, чтобы переориентировать свои нефтеперерабатывающие заводы и закрыть поставки. Поэтому ЕС надо найти деньги в бюджете, чтобы это все компенсировать. Поэтому Евросоюз сейчас взял дополнительное время,

– объяснил Андрусов.

Когда могут проголосовать за 6-й пакет санкций

То есть, как отметил он, ЕС уже дожал Венгрию. Эта страна уже не принципиально против этого пакета. Советник министра говорит, что Венгрия озвучила, сколько ей нужно средств и для чего (эта сумма составляет около 750 миллионов евро).

"И она, при условии выполнения этих пунктов, поддержит эмбарго. Поскольку это новые данные, ЕС взял время, чтобы с этим разобраться, и посмотреть, сможет ли он профинансировать эти средства или предложить какие-то альтернативные варианты", – ответил Андрусов.

Он заверил, что 6 пакет санкций всеми странами согласован, остались технические вопросы, в частности, какой будет компенсация этих потерь и ущерба.

По его мнению, эти вопросы будут решаться чуть позже. Но Орбан потребовал, чтобы была ясность относительно этого уже сейчас. Потому это объясняют.

Когда будет принят 6 пакет санкций? Виктор Андрусов считает, что 6 пакет санкций, который включает нефтяное эмбарго, будет проголосован в начале июня.

А каким будет 7 пакет санкций

По его словам, 7 пакет санкций – это вопрос газа, и он гораздо сложнее.

Над этим ведется работа, но нужно понимать, что в ЕС осознают необходимость полного разрыва с Россией и ее изоляцию до уровня Северной Кореи… Они просто пытаются сделать этот процесс менее болезненным для экономики и своих граждан,

– заверил Андрусов.

Он добавил, что ключевое то, что этот процесс необратим, он может растянуться во времени, иметь послабления, но он необратим.

Венгрию уже дожали, – Андрусов о 6 пакете санкций для РФ:



Что известно о нефтяном эмбарго: коротко

В рамках 6 пакета санкций против России Евросоюз планирует полностью отказаться от российских нефти в течение 6 месяцев и нефтепродуктов в течение 8 месяцев.

Но не все страны готовы избавиться от своей энергозависимости. Поэтому ЕС предложил Венгрии и Словакии оттянуть нефтяное эмбарго до конца 2024 года, а Чехии – до июня 2024 года. Германия же заявила, что откажется от российской нефти до конца 2022 года и без нефтяного эмбарго от ЕС.

Но Венгрию это не устраивает. Она упорно требует либо денег, либо исключения для трубопроводной нефти. Страна требует за нефтяное эмбарго от Евросоюза до 750 миллионов евро.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поговорила с премьером Венгрии Виктором Орбаном по поводу эмбарго на российскую нефть. Она отметила, что в переговорах добились прогресса, но нужна дальнейшая работа.

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель и дальше уверяет, что для нефтяного эмбарго приложат максимум усилий.

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