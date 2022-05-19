Венгрию дожали, процесс необратим, – эксперт допустил, когда проголосуют за 6 пакет санкций
ЕС до сих пор не проголосовал за 6-й пакет санкций против России. В частности, этот процесс блокирует Венгрия, она требует от ЕС деньги, чтобы беспроблемно закрыть поставки нефти от страны-агрессора. И Евросоюз наконец-то дожал Венгрию, поэтому за 6 пакет санкций, вероятно, проголосуют уже через несколько недель.
Такое мнение 24 каналу высказал советник министра внутренних дел Виктор Андрусов.
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Почему оттягивают 6-й пакет санкций
По его словам, 6 пакет санкций согласован. Страны ЕС вышли на компромиссы по этому пакету.
"Проблема только в том, что Венгрия, которая тоже согласилась при конкретных условиях, потребовала уже выполнить часть этих условий и дополнительных гарантий", – говорит советник министра.
Появились новые данные по тому, сколько Венгрии нужно времени, чтобы переориентировать свои нефтеперерабатывающие заводы и закрыть поставки. Поэтому ЕС надо найти деньги в бюджете, чтобы это все компенсировать. Поэтому Евросоюз сейчас взял дополнительное время,
– объяснил Андрусов.
Когда могут проголосовать за 6-й пакет санкций
То есть, как отметил он, ЕС уже дожал Венгрию. Эта страна уже не принципиально против этого пакета. Советник министра говорит, что Венгрия озвучила, сколько ей нужно средств и для чего (эта сумма составляет около 750 миллионов евро).
"И она, при условии выполнения этих пунктов, поддержит эмбарго. Поскольку это новые данные, ЕС взял время, чтобы с этим разобраться, и посмотреть, сможет ли он профинансировать эти средства или предложить какие-то альтернативные варианты", – ответил Андрусов.
Он заверил, что 6 пакет санкций всеми странами согласован, остались технические вопросы, в частности, какой будет компенсация этих потерь и ущерба.
По его мнению, эти вопросы будут решаться чуть позже. Но Орбан потребовал, чтобы была ясность относительно этого уже сейчас. Потому это объясняют.
Когда будет принят 6 пакет санкций? Виктор Андрусов считает, что 6 пакет санкций, который включает нефтяное эмбарго, будет проголосован в начале июня.
А каким будет 7 пакет санкций
По его словам, 7 пакет санкций – это вопрос газа, и он гораздо сложнее.
Над этим ведется работа, но нужно понимать, что в ЕС осознают необходимость полного разрыва с Россией и ее изоляцию до уровня Северной Кореи… Они просто пытаются сделать этот процесс менее болезненным для экономики и своих граждан,
– заверил Андрусов.
Он добавил, что ключевое то, что этот процесс необратим, он может растянуться во времени, иметь послабления, но он необратим.
Венгрию уже дожали, – Андрусов о 6 пакете санкций для РФ:
Что известно о нефтяном эмбарго: коротко
- В рамках 6 пакета санкций против России Евросоюз планирует полностью отказаться от российских нефти в течение 6 месяцев и нефтепродуктов в течение 8 месяцев.
- Но не все страны готовы избавиться от своей энергозависимости. Поэтому ЕС предложил Венгрии и Словакии оттянуть нефтяное эмбарго до конца 2024 года, а Чехии – до июня 2024 года. Германия же заявила, что откажется от российской нефти до конца 2022 года и без нефтяного эмбарго от ЕС.
- Но Венгрию это не устраивает. Она упорно требует либо денег, либо исключения для трубопроводной нефти. Страна требует за нефтяное эмбарго от Евросоюза до 750 миллионов евро.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поговорила с премьером Венгрии Виктором Орбаном по поводу эмбарго на российскую нефть. Она отметила, что в переговорах добились прогресса, но нужна дальнейшая работа.
- Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель и дальше уверяет, что для нефтяного эмбарго приложат максимум усилий.
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