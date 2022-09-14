Венгрия попалась на коррупции: ее могут исключить из ЕС

Еврокомиссия рекомендовала ЕС сократить финансирование Венгрии из-за опасений по поводу коррупции. Впрочем, для Венгрии ситуация значительно более серьезная, чем возможная потеря финансирования.

Имеются вполне серьезные предложения об исключении Венгрии из Европейского Союза. Об этом в эфире 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Венгрии грозит исключение из ЕС

Эксперт отмечает: для того чтобы исключить какую-либо страну из Европейского Союза, нужно доказать, что ее внутренняя структура не отвечает требованиям ЕС.

Вот нас объявили кандидатом в ЕС, и теперь мы знаем, что перед нами долгий путь. Сегодня наш премьер объявил, что мы попытаемся провести переговоры и вступить через 2 года. А когда Венгрия вступала, она вела переговоры 9 лет, если я не ошибаюсь,

– рассказывает Михаил Шейтельман.

Тогда эти переговоры были длительными, поскольку соседка Украины должна отвечать всем критериям вступления. Сегодня она, возможно, не отвечает критериям относительно демократии.

"Как эта партия до сих пор находится у власти? Мы не сомневаемся, что венгры проголосовали и это их выбор. Но каким образом, на чьи деньги финансируется эта партия? Такие вопросы, я думаю, могут возникнуть в Еврокомиссии", – пояснил политтехнолог.

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Венгрия самая виновата

Специалист не исключает, что ЕС закрыл бы глаза на венгерский вопрос, если бы само государство в своей политике настолько не выбивалось из общего пути. В частности, в вопросе санкций против россии.

Конечно. Вот были переговоры по нефти. Венгрия сказала: "мы не можем покупать другую нефть, потому что наши заводы могут работать только на этом сорте". Здесь Еврокомиссия спокойно пошла на встречу Венгрии, и им дали исключение,

– рассказывает Михаил Шейтельман.

По его словам, это экономический фактор. Как, например, по налогам, когда каждая страна сама решает, как ей вести налоговую политику.

"Да есть общие дела, например, коррупция. То есть, есть европейский стандарт, которому нужно соответствовать. Вдруг Венгрия добивается того, чтобы не вводить санкции против патриарха гундяева. Почему? Венгрия ведь даже не православная страна", – отметил политтехнолог.

Следовательно, в таких ситуациях возникают признаки коррупции. Это еще не доказательства, а только признаки. А дальше Венгрия соглашается продлить санкции против россии только при условии снятия ограничений с трех путинских олигархов.

В этой ситуации Шейтельман уже усматривает не экономический фактор, а очевидно коррупционный. Коррупция же в Европейском Союзе недопустима.

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