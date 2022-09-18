Венгрию могут исключить из ЕС как символическую жертву, – Давидюк

Исключение Венгрии из Европейского Союза вполне реально. Это могут сделать даже банально демонстративно, чтобы повлиять на других действующих и будущих членов ЕС.

Ключевой вопрос: как еще ЕС может поставить Виктора Орбана на место, если не задавать вопрос о его возможном исключении. Такое мнение в стриме 24 каналу высказал политолог Николай Давидюк.

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Венгрия – символическая жертва

Эксперт убежден, что исключение Венгрии вполне реально. Мол, Европейский Союз нуждается в трансформации, а для этого даже необходимо кого-то исключить в течение ближайших 5 – 10 лет.

Для того чтобы навести дисциплину. Брали всех, а чтобы брать дальше, нужно показать, что можно и заходить, и выходить. Если не будет этой возможности выхода, порог входа будет сложным,

– объясняет Николай Давидюк.

Он выразил мнение, что сейчас Албания или Черногория больше подходят на роль члена ЕС, чем, например, та же Венгрия. Впрочем, их не берут, поскольку Евросоюз может быть "слишком большим".

"Скажут, что так слишком тяжело одобрять решения. А когда будет возможность деинтеграции, исключения, тогда и будут брать проще", – рассказал политолог.

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Большая ответственность для потенциальных членов

Еще один положительный для Европейского Союза аспект от возможности исключения состоит в том, что это будет большей политической ответственностью для переходных экономик и политических режимов – Украины, Грузии, Армении, Азербайджана, балканских стран и т.п.

Это страны, которые сказали, что тоже хотели бы стать членами Европейского Союза. Впрочем, если они будут знать, что могут и исключить, то реформы будут делать более честно,

– объясняет эксперт.

Следовательно, он убежден, что в этом контексте Венгрия может стать символической жертвой. Впрочем, это не вызовет принцип домино.

"Но провоцировать Орбана на выход могут Китай и россия, которым будет интересно создать определенный хаос на территории ЕС. Действительно, в этом может быть интерес", – отметил Николай Давидюк.

Почему Венгрию могут исключить из ЕС:

Европейский Союз имеет целый ряд вопросов к режиму венгерского премьера Виктора Орбана. В частности, по его вероятным коррупционным схемам.

Политик сам "спалился" на них, когда пытался навязать ЕС мнение о необходимости отменить санкции против отдельных россиян. Его интерес в этом вопросе может быть только один.

Многие политические эксперты сходятся во мнении, что Орбан и его партия "Фидес" держатся у власти, в частности, благодаря щедрой финансовой "поддержке" со стороны россии. Ее оценивают сотнями миллионов долларов каждый год.

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