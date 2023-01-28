Венгры собирают деньги для Украины, чтобы "отмыться от стыда" за заявления Орбана
Источник:ТСН
Жители Венгрии собирают деньги для Украины. Венгры хотят улучшить впечатление о стране после скандальных заявлений премьера Виктора Орбана.
Венгерский писатель-волонтер Иван Боджар признал, что поведение власти в отношении Украины и украинцев – отвратительно. Жителям страны за нее очень стыдно.
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Они жертвуют сотни тысяч, миллионы, чтобы по крайней мере как-то отмыться от этого,
– добавил Боджар.
Венгры передают деньги волонтерам
В Венгрии волонтеры открыли счет, чтобы собрать для Украины деньги на генераторы. Журналист Балаш Трайтман рассказывал, что один генератор тогда стоил 330 тысяч форинтов, а эт – значительная сумма.
Трайтман надеялся, что соберут хотя бы половину или две трети суммы, а остальное покроет из собственных средств. Однако через 28 часов на счету был уже миллион. Тогда удалось купить 3 генератора. На третий день пересекли отметку в десять миллионов. Главный редактор издания "Голос Венгрии" Ишик Шандор подчеркнул, что с тех пор сумма продолжает расти.
За 3 месяца через подписчиков в соцсетях венгерские волонтеры смогли собрать более 60 тысяч евро.
Скандальные заявления Орбана: последние новости
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил Украину с Афганистаном. Он назвал наше государство "ничейной землей".
- Также Орбан выдал бред, мол, "если бы Россия захватила наше государство, то наступил бы мир".
- Более того, он угрожал, что Венгрия наложит вето на санкции ЕС против российской ядерной энергетики.