Нечестные игры: почему "люди Орбана" неожиданно пригласили Мадьяра в Закарпатье
- Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр поговорил с главой города Берегово, что вызвало предположение об изменении риторики венгерских организаций на Закарпатье.
- Глава венгерской общины Киева Тибор Томпа отметил, что лидеры ряда объединений пытаются сохранить свои должности, поэтому будут подыгрывать Мадьяру, хотя раньше играли на стороне Орбана.
Будущий венгерский премьер Петер Мадьяр провел встречу с городским головой города Берегово Закарпатской области Золтаном Бабяком. Тот рассказал ему о ситуации в украинском регионе, где проживает немало венгров. За этим может стоять руководство венгерских организаций на Закарпатье КМКС и УМДС.
Такое мнение в эфире 24 Канала высказал председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа, добавив, что их руководители длительный период были подчиненными венгерского премьера Виктора Орбана и продвигали все его нарративы, в частности антиукраинские тезисы о якобы притеснении на Закарпатье венгерского нацменьшинства.
Лидеры венгерских организаций на Закарпатье меняют риторику
Председатель венгерской общины Киева и области отметил, что отвечать за межгосударственные отношения Венгрии и Украины не является задачей мэра города Берегово Бабяка. Он напомнил, что когда Петер Мадьяр приезжал ранее в Киев и встречался там с венгерской общиной, то ее представители звонили Золтану Бабяку и предлагали ему встретить на Закарпатье Мадьяра, однако тот не выходил на связь.
"Когда журналисты спросили его об отношениях с Орбаном, он ответил, что не является компетентным лицом говорить на эту тему. Почему-то за несколько месяцев эта компетенция теперь у него появилась. Его главная задача – заниматься возглавляемой Береговской общиной, а там живут не только венгры, поэтому должен заботиться обо всех", – подчеркнул Томпа.
По его словам, сейчас после того, как Орбан (партия "Фидес") проиграл на парламентских выборах Мадьяру (партия "Тиса"), продолжаются нечестные игры. Он высказал мнение, что лидеры венгерских организаций на Закарпатье КМКС, УМДС будут менять риторику, хотя, по его словам, должны были бы покинуть свои должности, ведь долгое время подыгрывали Орбану.
Почему-то эти венгерские организации на Закарпатье раньше не принимали Мадьяра, до последнего надеялись на победу Орбана и работали над тем, чтобы он победил,
– подчеркнул Томпа.
Он отметил, что улучшением отношений между Украиной и Венгрией должны заниматься соответствующие органы – МИД, администрация президента. Томпа уточнил, что по имеющейся информации министр иностранных дел Украины Сибига уже установил связи с будущей руководительницей соответствующего министерства Венгрии.
Подытоживая, председатель венгерской общины Киева и Киевской области отметил, что сейчас руководители указанных им венгерских организаций на Закарпатье пытаются втереться в доверие Мадьяру, чтобы сохранить свои должности. Он отметил, что никаких притеснений венгров на территории Украины нет и не было, и призвал проводить встречи и обсуждать дальнейшее сотрудничество венгров и украинцев в частности в сфере фармацевтики, сельского хозяйства, культуры.
О чем говорили Мадьяр и Бабяк?
Мэр города Берегово на Закарпатье рассказал новоизбранному премьер-министру Венгрии о ситуации в этом украинском регионе и реалиях войны. Петер Мадьяр высказался о том, что Украине стоит снять ограничения: вернуть языковые, культурные, административные права венграм, проживающим в Закарпатской области.
Петер Мадьяр заявил, что венгерское нацменьшинство в Украине не может пользоваться родным языком в официальных сферах. Также он добавил, что есть ограничения в культуре и публичной жизни этих людей.
А вот Золтан Бабяк заверил, что в Украине венгерская община получает поддержку от государства на всех уровнях. Ни о каких ущемлениях прав не говорится. Продолжается диалог на всех уровнях по отдельным вопросам жизнедеятельности венгерской общины, которые требуют особого внимания. Он отметил, что сегодня представители венгерского нацменьшинства занимают руководящие должности в органах государственной власти и местном самоуправлении.