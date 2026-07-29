Народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал 24 Каналу, что предшествовало увольнению министра обороны. Он объяснил, почему именно заключался конфликт между министром обороны и главнокомандующим.

Требовались кадровые решения

Вениславский отметил, что на фоне увольнения министра обороны и главнокомандующего существует множество конспирологических версий. Однако ключевая проблема заключается в том, что у них были разные взгляды как на стратегию, так и на тактику ведения войны.

Министр обороны считал, что главнокомандующий не так, как следует, с точки зрения логики господина Федорова, использует потенциал наших Вооруженных Сил и его нужно менять в том или ином направлении. Но в данном случае воюют Вооруженные Силы и командует ими главнокомандующий. У министра нет полномочий вмешиваться в оперативное ведение боевых действий. И, соответственно, на этом фоне возникали очень длительные дискуссии,

– пояснил народный депутат.

Причем они носили не только личный характер, когда мнения высказывались один на один. Эти дискуссии, по его словам, также продолжались и на более широких мероприятиях, в частности, на заседаниях Ставки.

Вениславский рассказал, что предшествовало увольнению Федорова: смотрите видео

Поэтому, когда встал вопрос о перезагрузке Кабинета министров Украины и на заседании фракции народные депутаты обсуждали принятие решения в отношении министра обороны, президент Зеленский сделал важное заявление. Он, как отметил Вениславский, прямо сказал, что в воюющей стране недопустимо противостояние между двумя ключевыми должностными лицами, отвечающими за сектор безопасности и обороны. Один воюет, другой обеспечивает возможность воевать. И когда между ними точатся споры, носящие деструктивный характер, необходимо, безусловно, принимать кадровые решения.

Президент абсолютно правильно принял решение об увольнении в первую очередь министра обороны. Хотя я очень хорошо отношусь к Михаилу Федорову и считаю, что ему нужно было дать хотя бы год для того, чтобы он осуществил все, что обещал, и продемонстрировал, сможет ли реализовать свои планы. Хотя по этому вопросу также существует много скептицизма со стороны моих коллег из Комитета национальной безопасности, обороны и разведки,

– подчеркнул он.

За время своего срока народные депутаты сменили уже пять министров обороны, и какого-то кардинально нового подхода в тех планах, которые заявлялись этой командой министерства, не было. Они повторяли, считает член Комитета ВРУ по вопросам безопасности, что уже предлагали и предыдущие министры обороны, и руководство Министерства обороны.

"Но, несмотря на все это, инновационное направление деятельности господина Федорова и руководства министерства мне очень импонировало. Им нужно было бы дать возможность довести это до конца. Однако есть одно важное "но": в стране, находящейся в состоянии войны, недопустим такой конфликтный стиль взаимоотношений. Поэтому президент принял решение уволить министра обороны", – сказал народный депутат.

Может ли Федоров вернуться на свой пост?

В то же время, по его мнению, увольнение главнокомандующего под давлением требований протестующих – это нонсенс.

Понимаю, что это – непопулярные вещи, и меня за это критикуют и даже угрожают. Однако именно главнокомандующий обеспечивает стабильность нашей линии фронта и не позволяет врагу реализовать свои цели и задачи,

– отметил он.

Однако, по его словам, президент на заседании фракции сказал, что первый шаг – увольнение министра обороны, а второй – решение вопроса с военным руководством. Вероятно, именно протестные настроения подтолкнули его к более быстрому принятию решения об увольнении главнокомандующего.

Несмотря на то, что я считаю, что это было неправильное решение, но сейчас у нас есть один правильный путь – сплотиться вокруг нового главнокомандующего Михаила Драпатого, помогать ему делать все возможное и невозможное для того, чтобы не допустить ухудшения ситуации на линии фронта. А еще лучше – демонстрировать положительную динамику, и наш комитет будет ему в этом всячески помогать,

– подчеркнул Федор Вениславский.

Он предположил, что вероятность возвращения Михаила Федорова на свою должность даже под влиянием протестных настроений практически ничтожна. Потому что нельзя в условиях войны требовать принятия таких решений на эмоциональном фоне. Существует понимание реальных угроз, опасности, и поэтому президент принял именно такие решения, и мы все должны их уважать и выполнять.

Он добавил, что если будет выдвинута кандидатура Евгения Хмары на пост министра обороны, народные депутаты поддержат его, чтобы обеспечить стабильность компонента безопасности всего государства.