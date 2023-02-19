Россия может увеличить количество обстрелов до 24 февраля, но это не сотни ракет – Вениславский

Россия, скорее всего, усилит ракетные обстрелы Украины в период с 22 по 24 февраля. Однако маловероятно, что захватчики применят сотни ракет.

Об этом сообщает член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель президента в парламенте Федор Вениславский заявил в интервью "Укринформу". Сколько ракет может готовить враг в этот период – читайте дальше.

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Скорее всего, россияне применят к ста ракетам.

По мнению Федора Вениславского, 22 – 24 февраля страна может подвергнуться усиленным обстрелам со стороны агрессора. На это, в частности, указывает то, что враг начал активно применять ложные цели.

Речь идет о воздушных шарах с отражателями, имитирующих пролет дронов или ракет. Это все происходит для проверки украинской системы ПВО, отметил Вениславский.

Представитель президента в парламенте считает, что россияне будут использовать для массированной атаки ракеты и беспилотники. Вероятно, у россиян еще есть в запасе несколько сотен дронов.

По всей вероятности, с 22 по 24 февраля войска России могут их использовать, но это будут точно не сотни, а десятки, возможно, – до ста ракет,

– добавил Вениславский.

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Россия будет представлять угрозу даже после победы Украины

Федор Вениславский отмечает, что даже после окончательной победы Украины и выхода на границы 1991 года, Россия все равно будет представлять угрозу для нашего государства. Именно поэтому уже сейчас нужно думать о том, как Украина будет сосуществовать рядом с государством-агрессором.

Нашему государству должны помочь четкие гарантии безопасности от западных партнеров. Когда Украина станет полноправным членом Евросоюза и НАТО, Россия не сможет посягать на наши территории.