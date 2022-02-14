Что произошло

11 февраля 2022 года Министерство иностранных дел обратилось к России с требованиями выполнить предписания так называемого "Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности", чтобы объяснить чрезмерную военную активность на границах с Украиной.

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Что такое "Венский документ"

"Венский документ" – это международное соглашение между государствами, которые являются участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, более известной по аббревиатуре ОБСЕ.

"Венский документ" был создан как инструмент для гарантий безопасности в Европе и предусматривает обмен информацией военного характера, в частности, о военных учениях, необычной "военной активности" или инцидентах, а также обязательную демонстрацию новых образцов вооружения, проведение инспекций "проблемных" районов и тому подобное.

Меморандум о первом "Венском документе" был принят в 1986 году, когда "Холодная война", де-факто, еще продолжалась. С изменением политической ситуации в Европе вступили в силу новые редакции "документа", в которых были отражены геополитические изменения.

Сейчас действует редакция 2011 года с незначительными уточнениями 2012 и 2013 годов. В дипломатии "Венский документ" в текущей редакции получил сокращенное название VDOC11. Украина, как член ОБСЕ, обязалась выполнять предписания "Венского документа", что регулярно и делает.

Россия тоже является членом ОБСЕ и тоже обязана действовать в соответствии с "Венским документом", но игнорирует свои обязательства.

Были ли раньше случаи применения норм "Венского документа" Украиной в отношении России

Да. До начала российской агрессии этот механизм формально реализовывался. В частности, есть несколько межгосударственных документов об инспекционных поездках на базы Черноморского флота России на украинской территории – в Крыму за 2010 и 2011 годы.

Оба соглашения от имени Украины, кстати, подписывал тогдашний глава Правительства Николай Азаров – сейчас он скрывается от правосудия в России, а Крым и базы ВМС в нем Москва сейчас ошибочно считает своей собственностью.

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После начала российской военной агрессии против Украины наше государство неоднократно обращалось к Москве с требованием выполнить положения "Венского документа", впрочем, Россия каждый раз под формальным предлогом отказывалась это делать.

Как отвечает Россия

7 апреля 2021 года – в дни очередного обострения на границе (тогда россияне нагнали также свыше 100 000 воинов) – Украина снова активировала "Венский документ". В ответ Россия цинично сообщила, что не ведет никакой опасной деятельности на границе с Украиной.

В ответ Украина, согласно положениям соглашения, выступила инициатором созыва сессии ОБСЕ, чтобы обсудить поведение России. Москва заседание, которое состоялось 10 апреля 2021 года, проигнорировала.

Отказ Москвы выполнять положения Венского документа является очередным подтверждением намерений РФ продолжать военное давление и угрозы силой в отношении Украины. Призываем российскую сторону отвести войска от границы с Украиной, прекратить воинственную риторику и дезинформацию...

– так 11 апреля 2021 года прокомментировал МИД Украины демарш россиян.

Еще одним таким подтверждением является нарушение Россией положений "Будапештского меморандума", а также кучи других международных договоров, что заставляет констатировать, что система мировой безопасности сейчас находится в глубоком кризисе.

Что будет сейчас

Как и в апреле 2021 года, Россия слукавила. В ответ на запрос Украины в Кремле заявили, что не ведут никакой "необычной военной деятельности" на своей территории и, наоборот, обвинили Украину в "подготовке силовой операции" на Донбассе. Этот документ цитирует "Радио Свобода".

Также Россия прибегла к очередной провокации и заявила, что якобы имеет "все основания" оставить запрос Украины без удовлетворения, поскольку в нем содержатся "провокационные заявления" по Крыму. Конечно, Россия не вспоминает, что незаконная аннексия Крыма не признана миром, а именно Россия находится под санкциями из-за оккупации украинской территории, и эти санкции выполняет сама, то есть – фактически сама не признает аннексию.

В ответ министр Кулеба в твиттере заявил о дальнейших шагах Украины.

Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Если Россия серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства относительно военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников,

– написал дипломат 13 февраля.

Таким образом, в ближайшие дни будет созвано заседание ОБСЕ, которое Россия, вероятнее всего, снова будет бойкотировать, между тем другие члены организации устроят оккупантам заочную обструкцию. Россия же ответит также заочно. Возможно, попросит это сделать своего сотрудника из Швеции. Главный вопрос – что с этим ответом будет делать Европа?

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Между тем эскалация напряжения на границах Украины и России сохраняется, агрессор подтягивает новые силы. Украина тоже не сидит без дела – войска приведены в полную боевую готовность и имеют все необходимое для того, чтобы остановить Россию.

Остановить наглого врага пытаются и дипломаты – напоминание о "Венском документе" и его игнорирование россиянами – один из таких элементов. Возможно, оно станет перышком, которое сломает позвоночник верблюду из известной восточной притчи.

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