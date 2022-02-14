Що відбулося

11 лютого 2022 року Міністерство закордонних справ звернулося до Росії з вимогами виконати приписи так званого "Віденського документу 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки", щоб пояснити надмірну воєнну активність на кордонах з Україною.

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Що таке "Віденський документ"

"Віденський документ" – це міжнародна угода між державами, що є учасницями Організації з Безпеки і Співробітництва у Європі, більш відомою за абревіатурою ОБСЄ.

"Віденський документ" було створено як інструмент для гарантій безпеки в Європі та передбачає обмін інформацією воєнного характеру, зокрема, про воєнні навчання, незвичну "воєнну активність" чи інциденти, а також обов'язкову демонстрацію нових зразків озброєння, проведення інспекцій "проблемних" районів тощо.

Меморандум про перший "Віденський документ" було ухвалено у 1986 році, коли "Холодна війна", де-факто, ще тривала. Зі зміною політичної ситуації в Європі набрали чинності нові редакції "документу", в яких були відображені геополітичні зміни.

Наразі є чинною редакція 2011 року з незначними уточненнями 2012 і 2013 років. У дипломатії "Віденський документ" у поточній редакції отримав скорочену назву VDOC11. Україна як член ОБСЄ зобов'язалася виконувати приписи "Віденського документу", що й регулярно робить.

Росія також є членом ОБСЄ і також зобов'язана діяти відповідно до "Віденського документу", але ігнорує свої зобов'язання.

Чи були раніше випадки застосування норм "Віденського документу" Україною відносно Росії

Так. До початку російської агресії цей механізм формально реалізовувався. Зокрема, є кілька міждержавних документів про інспекційні поїздки на бази Чорноморського флоту Росії на українській території – в Криму від 2010 та 2011 років.

Обидві угоди від імені України, до речі, підписував тодішній голова Уряду Микола Азаров – нині він переховується від правосуддя в Росії, а Крим і бази ВМС у ньому Москва нині помилково вважає своєю власністю.

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Після початку російської воєнної агресії проти України наша держава неодноразово зверталася до Москви з вимогою виконати положення "Віденського документу", втім, Росія щоразу під формальним приводом відмовлялася це робити.

Як відповідає Росія

7 квітня 2021 року – у дні чергового загострення на кордоні (тоді росіяни нагнали також понад 100 000 вояків) – Україна знову активувала "Віденський документ". У відповідь Росія цинічно повідомила, що не веде ніякого небезпечної діяльності на кордоні з Україною.

У відповідь Україна, згідно положень угоди, виступила ініціатором скликання сесії ОБСЄ, щоб обговорити поведінку Росії. Москва засідання, що відбулося 10 квітня 2021 року проігнорувала.

Відмова Москви виконувати положення Віденського документа є черговим підтвердженням намірів РФ продовжувати військовий тиск та погрози силою щодо України. Закликаємо російську сторону відвести війська від кордону з Україною, припинити войовничу риторику і дезінформацію...

– так 11 квітня 2021 року прокоментував МЗС України демарш росіян.

Ще одним таким підтвердженням є порушення Росією положень "Будапештського меморандуму", а також купу інших міжнародних договорів, що змушує констатувати, що система світової безпеки наразі перебуває у глибокій кризі.

Що буде зараз

Як і у квітні 2021 року, Росія злукавила. У відповідь на запит України у Кремлі заявили, що не ведуть жодної "незвичайної військової діяльності" на своїй території і, навпаки, звинуватили Україну у "підготовці силової операції" на Донбасі. Цей документ цитує "Радіо Свобода".

Також Росія вдалася до чергової провокації та заявила, що нібито має "всі підстави" залишити запит України без задоволення, оскільки в ньому містяться "провокаційні заяви" щодо Криму. Звісно, Росія не згадує, що незаконна анексія Криму не визнана світом, а саме Росія перебуває під санкціями через окупацію української території та ці санкції виконує сама, тобто – фактично сама не визнає анексію.

У відповідь міністр Кулеба у твіттері заявив про подальші кроки України.

Росія не відповіла на наш запит за Віденським документом. Якщо Росія серйозно ставиться до своїх слів про неподільність безпеки на просторі ОБСЄ, вона має виконати свої зобов’язання щодо військової прозорості задля зниження напруги та зміцнення безпеки для всіх держав-учасниць,

– написав дипломат 13 лютого.

Таким чином, найближчими днями буде скликане засідання ОБСЄ, яке Росія, найімовірніше, знову бойкотуватиме, натомість інші члени організації влаштують окупантам заочну обструкцію. Росія ж відповість також заочно. Можливо, попросить це зробити свого співробітника зі Швеції. Головне питання – що з цією відповіддю буде робити Європа?

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Тим часом ескалація напруги на кордонах України та Росії зберігається, агресор підтягує нові сили. Україна також не сидить без діла – війська приведені у повну бойову готовність та мають усе необхідне для того, щоб зупинити Росію.

Зупинити нахабного ворога намагаються й дипломати – нагадування про "Віденський документ" та його ігнорування росіянами – один з таких елементів. Можливо, воно стане пір’ячком, яке зламає хребта верблюду з відомої східної притчі.

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