В проекте "Карпьяк на Суспильном" генпрокурор Андрей Костин рассказал, что Вербицкий написал заявление на увольнение 8 октября. Еще в мае 2024 года расследователи выяснили, что экс-чиновник живет в доме, купленном в 6 раз дешевле рыночной цены.

Заметьте Генпрокурор Костин не захотел отвечать на вопрос о своем экс-заместителе Вербицком

Что известно об увольнении Вербицкого

Относительно служебного расследования, которое было начато – оно завершено. И все материалы, как выводы, так и все материалы служебного расследования, были направлены в НАБУ, в соответствии с запросом детектива, который расследует вероятное незаконное обогащение Вербицкого,

– заявил Костин.

Также он добавил, что подписал заявление на увольнение Дмитрия Вербицкого.

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Кстати, у девушки Дмитрия Вербицкого нашли виллу за 48 миллионов гривен и Porsche за 4 миллиона. Однако за покупку виллы Кристина Ильницкая заплатила гораздо меньше – ориентировочно 2 миллиона гривен.