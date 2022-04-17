В Вербное воскресенье оккупанты обстреляли храм в Северодонецке
17 апреля 2022 , 19:58Читати новину українською
Источник:фейсбук Сергея Гайдая
Российские оккупанты обстреляли храм в Северодонецке. Вражеский снаряд попал в крышу Свято-Христо-Рождественского Кафедрального собора.
Оккупанты уже в четвертый раз обстреляли этот храм. Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
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Оккупанты воюют с Богом
Сергей Гайдай сообщил, что в результате боевых действий в Луганской области повреждены 10 храмов. Таким образом, оккупанты воюют с Богом.
Орки обожают соревноваться с Богом, в Луганской области в результате обстрелов уже повреждено около 10 религиозных зданий,
– заявил Гайдай.
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