Окупанти вже вчетверте обстріляли цей храм. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Зауважте Окупанти обстріляли центр Золотого: є загиблі та поранені
Окупанти воюють з Богом
Сергій Гайдай повідомив, що внаслідок бойовий дій на Луганщині пошкоджені 10 храмів. Таким чином окупанти воюють з Богом.
Орки обожнюють змагатися з Богом, на Луганщині внаслідок обстрілів вже пошкоджено близько 10 релігійних будівель,
– заявив Гайдай.
Цікаво – ситуація в регіонах України станом на 17 квітня: дивіться відео