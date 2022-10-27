В России вербуют на войну осужденных за убийства, изнасилования и сбыт наркотиков

Российские захватчики несут огромные потери на войне в Украине. Поэтому они пытаются пополнить их неквалифицированными лицами с помощью вербовки.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Таким образом, это в очередной раз доказывает, что украинские защитники активно уничтожают врага на нашей земле.

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Кого в России вербуют на войну в Украину

По имеющейся информации, представители частных военных кампаний осуществляют вербовку заключенных в исправительных учреждениях Ульяновска. Большинство лиц указанной категории, которые соглашаются воевать на территории Украины, осуждены за убийства, изнасилование и сбыт наркотических средств.

Кстати, госдума России приняла во втором чтении поправки в закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Теперь можно будет призывать на военную службу резервистов с непогашенной судимостью тяжких преступлений.

Вооруженная группа зэков Пригожина сбежала с передовой

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, кое-где бывшим заключенным удается сбежать с позиций и даже вернуться в Россию.

Так, в начале октября с фронта сбежала часть взвода, участвовавшая в попытках захвата Бахмута. Из 12 беглецов поймали троих. Нашли их в Донецке, но только после того, как они убили и ограбили двух мужчин, а также совершили ряд изнасилований. Другие же скрываются в России.

Кроме того, большинство дезертиров расстреливают заградительные отряды, некоторым из них все же удается прорваться в тыл российского войска. Кто пытается скрыться в так называемых "ДНР" и "ЛНР", но большинство заключенных направляется в Россию.

Напомним, в украинской разведке сообщали, что в российских тюрьмах начали массово вербовать заключенных, страдающих тяжелыми инфекционными заболеваниями. В частности, ВИЧ и гепатит С. Больных бойцов "маркируют" с помощью соответствующих браслетов. Белые – тем, у кого гепатит, красные – ВИЧ. В разведке убеждают, что такое явление уже приобрело массовый характер.

Заметим, что ни один заключенный не вернется домой живым и не будет представлять угрозу для россиян, реальность оказалась совсем другой.

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