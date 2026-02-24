Вербуют украинцев маскируясь под правоохранительные органы: что известно о новой тактике россиян

Российские спецслужбы активизировали попытки вербовки украинцев, выдавая себя за представителей правоохранительных органов. Граждан призывают быть осторожными и не передавать личные данные неизвестным лицам.

В Украине фиксируют опасную тенденцию: российские спецслужбы пытаются вербовать граждан, маскируясь под представителей украинских правоохранительных структур. Об этом сообщил Омбудсман Дмитрий Лубинец.

Смотрите также Среди целей – Андрей Юсов: кого планировали ликвидировать российские агенты

Что известно о новой тактике россиян?

По данным Службы безопасности Украины, речь идет о так называемых операциях "под чужим флагом", когда враг выдает себя за сотрудников СБУ, ГУР, НАБУ или полиции.

Гражданам присылают фейковые "повестки" или сообщения о якобы открытых уголовных производствах, после чего звонят или пишут от имени "правоохранителей". Людей запугивают, оказывают психологическое давление и предлагают "решить вопрос" в обмен на выполнение незаконных задач.

Кроме того, злоумышленники могут незаконно собирать персональные данные через социальные сети и сайты знакомств, используя фейковые аккаунты для установления контакта. В дальнейшем граждан могут склонять к передаче информации, слежки, поджогов, диверсий или других противоправных действий.

Лубинец отмечает, что ни один государственный орган Украины не имеет права требовать от граждан выполнения незаконных действий или ставить условия по избежанию ответственности в обмен на сотрудничество. В случае получения подозрительных сообщений или звонков следует не вступать в коммуникацию и не передавать личные данные или документы.

Что известно о случаях вербовки украинцев российскими спецслужбами?