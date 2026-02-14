Украинские военные освободили Вербово, но россияне продолжают наступать, – DeepState

Несмотря на активные наступательные действия россиян на некоторых участках фронта, украинские защитники также имеют успехи. Известно, что Вербово на Днепропетровщине снова под контролем Сил обороны.

ВСУ начали контрнаступать. Об этом пишут аналитики DeepState.

Что известно о ситуации на фронте?

Силы обороны освободили Вербовое, что находится в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Вербовое, с которого отбросили оккупантов: смотрите на карте DeepState

Несмотря на успехи Вооруженных сил Украины, враг также не оставляет попыток продвинуться и активно пытается оккупировать украинские территории. В частности, россияне продвинулись в Ступочках, что относится к Константиновской городской громаде Краматорского района Донецкой области и вблизи Закитного, что у Лимана.

Аналитики ISW также сообщали, что украинские силы проводят локальные контратаки возле административной границы Днепропетровской и Запорожской областей. Блокировка терминалов Starlink и Telegram усложнила связь для российских войск – этим и пытаются воспользоваться Силы обороны.

Чего стремятся достичь россияне на поле боя?