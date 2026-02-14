Украинские военные освободили Вербово, но россияне продолжают наступать, – DeepState
- Силы Обороны Украины отбили Вербово в Днепропетровской области, вернув его под свой контроль.
- Российские войска продолжают наступательные действия, в частности, продвинулись в Ступочках и вблизи Закитного в Донецкой области.
Несмотря на активные наступательные действия россиян на некоторых участках фронта, украинские защитники также имеют успехи. Известно, что Вербово на Днепропетровщине снова под контролем Сил обороны.
ВСУ начали контрнаступать. Об этом пишут аналитики DeepState.
Что известно о ситуации на фронте?
Силы обороны освободили Вербовое, что находится в Синельниковском районе Днепропетровской области.
Вербовое, с которого отбросили оккупантов: смотрите на карте DeepState
Несмотря на успехи Вооруженных сил Украины, враг также не оставляет попыток продвинуться и активно пытается оккупировать украинские территории. В частности, россияне продвинулись в Ступочках, что относится к Константиновской городской громаде Краматорского района Донецкой области и вблизи Закитного, что у Лимана.
Аналитики ISW также сообщали, что украинские силы проводят локальные контратаки возле административной границы Днепропетровской и Запорожской областей. Блокировка терминалов Starlink и Telegram усложнила связь для российских войск – этим и пытаются воспользоваться Силы обороны.
Чего стремятся достичь россияне на поле боя?
Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, объяснил 24 Каналу, что Россия готовит весеннее наступление, накопив 100 тысяч резервов, но это не гарантирует стратегического успеха из-за снижения качества войск. Основные усилия России могут быть сосредоточены на Покровско-Мирноградской агломерации, но это будет скорее разведка боем, а не масштабный прорыв.
Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал о планах России на весну 2026 года, акцентируя на том, что есть три задачи, которые они пытаются выполнить. Россия угрожает использованием ракет "Орешник" с ядерным зарядом как средство политического влияния, хотя вероятность реального применения ядерного оружия маловероятна