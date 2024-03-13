Речь идет о Сергее Веремеенко, представителя правящей партии "Единая Рассия". Он не только находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, но и не постеснялся взять слово для выступления.

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Что-то бубнил об "угрозе НАТО"

Веремеенко, у которого активно заплетался язык, взял слово. Всем присутствующим он, не без труда, пытался что-то рассказать о якобы "угрозе НАТО". Кажется, по дороге его встретил Дмитрий Медведев, который не только вытащил из-за пазухи бутылку, но и дал ему свой телеграм почитать немного.

Действительно, в прошлый раз мы обсуждали этот вопрос это, и на каждое практически сейчас действие недружественных сил происходит наше противодействие. Оно очень хорошее. Но, вот хотелось бы подумать, а как мы будем отвечать им? Или опять они скажут: "А вы привезли"... Это же страшное оружие на самом деле,

– продолжал он.

Веремеенко что-то там сетовал об "угрозе НАТО": смотрите видео

Если взглянуть на видео, то можно увидеть его коллегу, которая сидит рядом. Она несколько раз смотрела в сторону Веремеенко. Как будто глазам своим поверить не могла, что он пьяным пришел на работу и несет очередной бред.

Вячеслав Володин, спикер госдумы, решил остановить Веремеенко посреди "выступления". Вероятно, он смирился с тем фактом, что депутата и так никто не поймет. На это пьяный парламентарий растерялся и мгновенно замолчал.

Путин заявлял о готовности к ядерной войне

Владимир Путин накануне дал интервью пропагандисту Дмитрию Киселеву. В нем кремлевский диктатор заявил, что Россия готова к ядерной войне с военной точки зрения.

В то же время он начал оправдываться. Мол, применить ядерку Россия готова. В то же время это сделают только в случае, если существование страны-агрессора под угрозой.

Оружие существует для того, чтобы его применять. У нас есть свои принципы. Они о чем говорят: что мы готовы применять оружие, в том числе любое оружие, в том числе и такое, о котором вы сказали, если речь идет о существовании российского государства, причинение вреда нашему суверенитету и независимости. У нас же все прописано в нашей Стратегии, мы ее не меняли,

– подчеркнул Путин.

Его спросили о возможности применения тактического ядерного оружия на так называемой "СВО". Владимир Путин уверяет, что в этом якобы никогда не было необходимости.