Верещук назвала города под Киевом, из которых 12 марта пройдет гуманитарный коридор в столицу

Ирина Верещук сообщила об открытии новых гуманитарных коридоров. В частности, 12 марта будет возможность эвакуироваться или привезти помощь в города под Киевом.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркнула, что в целом из области в город Киев будет три маршрута, которые будут проходить через разные населенные пункты, передает 24 канал.

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По ее словам, планируют открыть гуманитарный коридор в Киев из Гостомеля, поселков Козаровичи и Микуличи.

Гуманитарные коридоры из Киевской области в столицу

маршрут Гостомель – Киев (через Гостомель, Бучу, Михайловку, Рубежовку, Шпитьки, Петрушки, Белгородка);

(через Гостомель, Бучу, Михайловку, Рубежовку, Шпитьки, Петрушки, Белгородка); маршрут поселок Козаровичи – Киев (через Козаровичи, Лютыш, Старые Петровцы, Новые Петровцы, Вышгород);

(через Козаровичи, Лютыш, Старые Петровцы, Новые Петровцы, Вышгород); маршрут Микуличи – Киев (через Микуличи, Немишаево, Березову, Ворзель, Михайловку, Рубежовку, Мечту, Стоянку, Гореничи, Игнатьевку, Белгородку).

Кроме того, из поселка Андреевка в Киевской области организуют гуманитарный коридор в Житомир.

Смотрите брифинг Ирины Верещук от 12 марта:



Добавим, что за два предыдущих дня удалось вывезти более 83 тысяч человек в безопасные места. Также Ирина Верещук добавила, что на временно оккупированные территории завезли гуманитарную помощь.

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