Верещук объяснила Западу, почему люди из "Азовстали" не эвакуируются "коридорами", предоставленными Россией

Министр Ирина Верещук объяснила международным журналистам, почему мирное население из "Азовстали" не могут эвакуировать. В частности, через "коридоры", которые предоставила российская сторона.

Пока известно, что на заводе "Азовсталь" в Мариуполе находятся наши военные и почти 1000 мирных жителей. Последних, пояснила Верещук, ни в коем случае нельзя эвакуировать "коридорами", которые предоставляет Россия.

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Россияне отказываются открывать коридоры для гражданских

Ирина Верещук подчеркнула, что коридоры бывают разными: для сдачи в плен и для эвакуации мирного населения. Первыми, конечно, наши военные пользоваться не хотят. Вместо этого вторая российская сторона из "Азовстали" открывать не хочет. При том, что всем известно, что в его хранилищах сейчас нашли убежище почти 1000 женщин, детей и людей преклонного возраста.

Она подчеркнула, что россияне цинично делают вид, что не понимают разницы между первым и вторым коридором. Министерша подчеркивает, что оккупанты все прекрасно понимают. Но именно таким образом они стремятся дополнительно давить на украинских военных.

Лишь некоторые официальные российские спикеры не стесняются озвучивать ложь, что якобы гуманитарный коридор предоставлен, но наши гражданские почему-то не хотят им воспользоваться,

– добавила она.

Для Украины, отмечает Ирина Верещук, важно, чтобы международные СМИ отличали правду от лжи. Сейчас российские военные опасаются брать штурмом "Азовсталь". В то же время, они не выпускают с завода мирное население, чтобы создать дополнительное давление на наших военных.

Ирина Верещук в очередной раз обратилась к мировым лидерам и сообществу. Она просит их всех приложить максимум усилий, чтобы гуманитарный коридор для женщин, детей и людей преклонного возраста из "Азовстали" открыли.

Напомним, что 22 апреля в Украине не открыли ни одного гуманитарного коридора. Это связано с тем, что ни один из путей эвакуации мирного населения нельзя назвать безопасным.

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