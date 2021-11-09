Верещук пока не будет участвовать в заседаниях ТКГ, – Гармаш

Журналист Сергей Гармаш заявил, что новоназначенная вице-премьер Ирина Верещук пока не будет участвовать в работе ТКГ. По его словам, пока нет указа Владимира Зеленского.

Член украинской делегации в ТКГ отметил, что ноты МИД об участии политика в заседании 10 ноября тоже пока нет. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.

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Я не видел указа президента о включении Верещук в состав Трехсторонней контактной группы. На сегодня его нет,

– сказал Сергей Гармаш

По его мнению, новый министр по реинтеграции будет участвовать неформально, наблюдая за процессом. Он отметил, что "это нормально, потому что ей нужно войти в курс дела".

"Поэтому пока говорить о том, что она вошла в команду украинской делегации в Трехсторонней контактной группы и как-то будет влиять на нее, нет оснований", – добавил журналист.

Основные задачи Верещук в ТКГ

Рада 4 ноября назначила Ирину Верещук вице-премьером – главой Министерства по реинтеграции оккупированных территорий. На этом посту она сменила Алексея Резникова.

Ирина Верещук рассказала, что президент Владимир Зеленский поручил ей заботиться о судьбе людей, которые живут на линии разграничения и на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Министр реинтеграции перечислила приоритетные направления работы. В частности речь идет про:

открытие контрольных пунктов въезда-выезда на линии соприкосновения;

вакцинация населения временно оккупированных территорий;

пенсионное обеспечение;

доступ представителей Красного Креста к больным и украинским военнопленным на оккупированной территории.

По ее словам, сначала нужно посетить заседание ТКГ и увидеть, как проходят переговоры в этом формате, в частности послушать аргументы России. После этого политик и сможет рассказать свой план действий.