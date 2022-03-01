Верещук просит у гуманитарных миссий обеспечить зеленые коридоры для украинцев

Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в очередной раз обратилась к миру из-за гуманитарного кризиса. Она попросила соответствующие международные миссии обеспечить зеленые коридоры для украинцев.

Верещук подчеркнула, что гуманитарные коридоры остро нужны на Донбассе, а также в Киеве и Киевской области. В первую очередь – для эвакуации женщин, детей и людей с инвалидностью.

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Верещук опубликовала обращение по поводу гуманитарного кризиса

Ирина Верещук обратилась к международным гуманитарным организациям, в том числе и ко Красному Кресту. Который, заметим, пока не оказал никакой помощи, ссылаясь на "опасность для персонала".

Я прошу вас сделать все возможное для обеспечения гуманитарных коридоров на Донбассе. Для эвакуации гражданских – прежде всего, женщин и детей, стариков и людей с инвалидностью,

– сказала министр.

И добавила, что остро стоит вопрос гуманитарных коридоров в Киеве и в Киевской области. Ведь у врага есть коварные намерения оцепить Киев и взять его в кольцо.

Украинская армия и терроборона защищают нашу землю от преступников в погонах, которые называют себя российской армией, отметила Верещук. Но ведь нужно готовиться к любым сценариям.

Я еще раз обращаюсь к Красному Кресту с требованием сделать все, чтобы были гуманитарные коридоры. Если никто не будет помогать... Кто мы тогда? Какие мы тогда люди?

– эмоционально подытожила она.

Смотрите полное видео обращения Ирины Верещук

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