Верещук наголосила, що гуманітарні коридори гостро потрібні на Донбасі, а також – у Києві та Київській області. Насамперед – для евакуації жінок, дітей та людей з інвалідністю.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Верещук опублікувала звернення щодо гуманітарної кризи

Ірина Верещук звернулася до міжнародних гуманітарних організацій, зокрема й до Червоного Хреста. Який, зауважимо, поки не надав жодної допомоги, посилаючись на "небезпеку для персоналу".

Я дуже прошу вас зробити все можливе для забезпечення гуманітарних коридорів на Донбасі. Для евакуації цивільних – насамперед, жінок та дітей, старих та людей з інвалідністю,

– сказала міністерка.

І додала, що гостро стоїть також питання гуманітарних коридорів у Києві та у Київській області. Адже ворог має підступні наміри оточити Київ та взяти його у кільце.

Українська армія та тероборона боронить нашу землю від злочинців у погонах, які називають себе російською армією, зауважила Верещук. Але ж потрібно готуватися до будь-яких сценаріїв.

Я ще раз звертаюся до Червоного Хреста з вимогою зробити все, щоб були гуманітарні коридори. Якщо ніхто не буде допомагати... То хто ми тоді? Які ми тоді люди?

– емоційно підсумувала вона.

Дивіться повне відео звернення Ірини Верещук

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!