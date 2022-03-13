Верещук рассказала о двух мэрах и спасателях, которые находятся в плену россиян

Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук назвала имена людей, находящихся в плену российских захватчиков.

Соответствующую информацию Ирина Верещук сообщила во время вечернего брифинга, сообщает 24 канал.

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Верещук рассказала об украинцах в плену

Согласно данным министерства по реинтеграции оккупированных территорий, до сих пор остается в принудительном плену мэр города Мелитополь (Запорожская область) Иван Федоров.

Депутаты Мелитопольского городского совета на сессии подчеркнули, что город остается украинским и призвали открыть дело против коллаборантов. Народные избранники рассказали о попытке врага создать оккупационную администрацию. В частности, они объявили депутата от "Оппозиционного блока" Галину Данильченко так называемой исполняющей обязанности городского головы.

Кроме того, неизвестна судьба городского головы Днепрорудненска (Запорожская область) Евгения Матвеева. Верещук добавила, что его российские оккупанты похитили утром 13 марта.

К сожалению, остается в плену и спасатель Алексей Данченко, который сопровождал колонну и имел разрешение находиться в том месте, где его схватили российские военные. Верещук подчеркнула, что Украина в очередной раз требует освободить незаконно удерживаемых лиц.

Вечерний брифинг Ирины Верещук за 13 марта: смотреть видео