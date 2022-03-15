Верещук рассказала о гуманитарном коридоре из Донецкой области на 15 марта

На сегодняшний день согласовано 9 гуманитарных коридоров. В их числе эвакуация людей из Донецкой области и доставка самых необходимых продуктов в Мариуполь.

Об этом во время брифинга рассказала министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук, информирует 24 канал.

Из города Бердянск в Мариуполь выедет гуманитарный груз, который доставит десятки тонн воды, медикаментов на продукты людям, очень нуждающимся в этом в Мариуполе.

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"На обратном пути транспорт заберет женщин, детей и всех, кто нуждается в эвакуации из Мариуполя в Запорожье", – отметила Верещук.

Министр пообещала, что страна не оставит никого, ведь помнит обо всех и хочет спасти каждого.

Смотрите видео брифинга Ирины Верещук от 15 марта: