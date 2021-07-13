Мы не готовы к легализации каннабиса, – Верещук выступила против президентского закона

Пока неизвестно, проголосуют ли народные депутаты за закон о легализации медицинского каннабиса. Общего решения нет даже во фракции "Слуга народа".

Депутаты, которые против этого законопроекта говорят, что, мол, их не устраивает тот факт, что каннабис будут выращивать в Украине. Ведь с такой несовершенной правоохранительной системой это делать якобы опасно.

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Верещук – против легализации медицинского каннабиса

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук послушала аргументы "за" и "против" и решила воздержаться.

Потому что мы, наша система сегодня, и общество, и правоохранительная система не готовы к легализации каннабиса. К тому, чтобы мы выращивали каннабис даже в медицинских целях в Украине,

– отметила Верещук.

Она отметила, что знает, что это хорошая бизнес-модель и фармкомпании могут на ней заработать. "Но если на чаше весов здоровье нации и возможность бизнес-модели, я все же выбираю здоровье нации", – добавила депутат.

! Ранее председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил , что в политической силе есть противники легализации каннабиса.

Верещук выступила против легализации каннабиса: смотрите видео

Коротко о легализации медицинского каннабиса в Украине

Нардепы собрались на внеочередное заседание, в повестке дня которого закон о легализации медицинского каннабиса или как его прозвали в народе "закон для Софийки". Его назвали так в честь девочки, страдающей тяжелой формой эпилепсии и которая регулярно нуждается в обезболивающих препаратах.

Несмотря на поддержку законопроекта Министерством здравоохранения и призывы авторитетных общественных организаций принять закон, не все нардепы готовы на такой шаг.

Под Верховной Радой 13 июля активисты провели акцию протеста, потребовав легализовать медицинский каннабис.

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