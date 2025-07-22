Политолог Олег Саакян рассказал 24 Каналу, что решение ВР никак не исправляет ошибки, которые были в работе этих структур. Наоборот все становится значительно хуже, а неудачи наслаиваются.

Читайте также Почему ликвидация независимости НАБУ и САП – это игра с огнем и как скандал ударит по Украине

Почему нельзя ликвидировать САП и НАБУ?

Сейчас не говорится об эффективности этих ведомств, а исключительно о наличии реальной антикоррупционной инфраструктуры. Ведь получается так, что в Украине можно в "ручном режиме" за несколько часов ликвидировать и перестроить целые институты.

Есть ли мандат на то, чтобы в персональных интересах делать подобные вещи? Это произошло без обсуждения, без широкой дискуссии, без наработки того, что должно быть вместо,

– подчеркнул Олег Саакян.

По его словам, в нынешнем виде эти структуры не должны были работать, но однозначно их нельзя было ликвидировать. Более того, делать это сейчас. На это есть как минимум 3 серьезные причины.

западные партнеры не поймут такое решение. Именно из Европы идет серьезная помощь для Украины, поддержка на пути к евроинтеграции, обеспечение ресурсами, которые критически важны во время войны;

украинское общество выступает против, ведь ему не предложили никакой альтернативы. В глазах людей все выглядит как попытка перехватить эти структуры и взять под свое управление;

такие вещи делаются только на высоком мандате доверия, например, после выборов, или требуют очень широкой и сложной дискуссии, поддержки со стороны авторитетных людей. В противном случае этот шаг выглядит очень болезненным и противоречивым.

"Без всего этого подобные решения не воспримутся ни обществом, ни международными партнерами. К сожалению, они принесут значительно больше вреда, чем потенциальных преимуществ и только возмутят общественность", – подчеркнул политолог.

Несмотря на то, что антикоррупционные органы имели низкий уровень доверия, но это не оправдывает того, что сделали в парламенте.

Напомним, Верховная Рада 22 июля приняла законопроект №12414, который подчиняет НАБУ и САП Офису Генерального прокурора. Днем ранее у сотрудников НАБУ провели обыски. Им инкриминировали связи с Россией, государственную измену, коррупционные действия.

В НАБУ отреагировали на решение Верховной Рады. Там отметили, что это представляет угрозу евроатлантическим стремлениям Украины и уничтожает инфраструктуру, которую создавали по запросу Евромайдана.