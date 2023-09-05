Парламент поддержал отставку Резникова с должности министра обороны на заседании 5 сентября. Назначение нового главы Минобороны запланировано на 6 сентября.

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Резников больше не министр

Напомним, что слухи о возможном увольнении Резникова ходили уже давно. Однако никаких официальных подтверждений тому не было. Точку в этом вопросе поставил президент Зеленский в своем вечернем обращении за 3 сентября.

В своем выступлении глава государства заявил о намерении заменить министра обороны. Алексея Резникова должен сменить нынешний глава Фонда госимущества Рустам Умеров.

На следующий день Алексей Резников подал в Раду свое заявление об увольнении. В Раде также зарегистрировали заявление Умерова о его увольнении с должности главы Фонда.

Четыре голосовали против

Большинство народных депутатов поддержали отставку Резникова. За проголосовали – 327. Против замены министра обороны выступили четверо нардепов. Еще 11 решили не голосовать совсем.

Когда решение было принято, весь зал Верховной Рады аплодировал уже экс-министру стоя.