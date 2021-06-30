Верховная Рада примет новый закон, который позволит украинцам платить меньше за электронику

В парламенте зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования и повышения прозрачности эффективного управления имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав" (№ 4537). Он должен сделать собрания прозрачными и приблизить ситуацию к современным реалиям.

Сейчас при ввозе техники импортер должен заплатить так называемый авторский сбор. Например, при ввозе ноутбука платят 0,2% таможенной стоимости товара, мобильного телефона или планшета – 0,15%, за флешку – 0,75%.

Как сообщалось ранее, деньги от каждой покупки, а это миллионы гривен, ежемесячно перечисляются не в бюджет, а в организации коллективного управления (ОКУ). Одна из таких организаций "Украинский музыкальный альянс" (УМА), который получает большую часть взносов от реализации техники в Украине. Из-за таких непрозрачных схем страдают в первую очередь украинцы.

За последние 3 года на счет УМА было отправлено 28 млн грн, а распределено между авторами около 19 млн грн.

Напомним, недавно разгорелся скандал из-за того, что представители украинского шоу-бизнеса недополучают вознаграждения за использование их авторских произведений. Об этом свидетельствуют результаты расследования, инициатором которого выступило "Украинское агентство по авторским и смежным правам".