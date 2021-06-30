Зараз при ввезенні техніки імпортер повинен заплатити так званий авторський збір. Наприклад, при ввезенні ноутбука платять 0,2% митної вартості товару, мобільного телефону або планшета – 0,15%, за флешку – 0,75%.

Як повідомлялось раніше, гроші від кожної покупки, а це мільйони гривень щомісяця, перераховуються не в бюджет, а в організації колективного управління (ОКУ). Одна з таких організацій "Український музичний альянс" (УМА), який отримує більшу частину внесків від реалізації техніки в Україні. Через таких непрозорих схем страждають в першу чергу українці.

За останні 3 роки на рахунок УМА було відправлено 28 млн грн, а розподілені між авторами близько 19 млн грн.

Нагадаємо, нещодавно розгорівся скандал через те, що представники українського шоу-бізнесу недоотримують винагороди за використання їхніх авторських творів. Про це свідчать результати розслідування, ініціатором якого виступило "Українське агентство з авторських і суміжних прав".