Как сообщили 24 Каналу, законопроект инициировала депутат Александра Устинова. "За" проголосовал 321 народный депутат.
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Что предусматривает закон
Законопроект разрешает иностранцам, которые служат в Государственной специальной службе транспорта (ГССТ), Национальной гвардии Украины и подконтрольных ей батальонах, легально находиться на украинской территории, в упрощенном порядке подаваться на иммиграцию и получать украинское гражданство.
Фактически, он уравнивает в правах иностранцев в Национальной гвардии и ГССТ с теми иностранцами, которые воюют в составе ВСУ.
Какие ограничения были раньше
Как сообщает Устинова, ранее рядом прав в Украине были наделены только иностранцы, которые служат в ВСУ. Иностранные добровольцы были фактически бесправными, некоторые даже не имели права на пребывание на территории Украины.
При этом, по словам депутата, они не могли ни получить украинское гражданство, ни вернуться домой, потому что там их ждало, в лучшем случае, заключение.
А если такой воин попадал в плен, его невозможно было обменять. Этим законопроектом мы решаем эту проблему,
– отметила Устинова.
Также она добавила, что этот законопроект касается зарплат иностранных военных. Теперь они будут такими же, как и у украинских нацгвардейцев.
Более того, упрощается также и процедура поступления на службу. Иностранцы, желающие защищать Украину, смогут обращаться по этому поводу напрямую в воинскую часть, в которой хотят служить, обходя военкомат.
Депутатов-предателей будут лишать гражданства
- 10 января 2023 года Владимир Зеленский лишил украинского гражданства четырех народных депутатов Украины: Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина. После подписания Указа Президента Украины Верховная Рада должна внести соответствующее постановление.
- Народная депутат Евгения Кравчук убеждена, если другие депутаты получат подозрения, то расследование будет происходить согласно закону. Однако, как отмечает Кравчук, процесс не такой быстрый, как хотелось бы, но он единственный законный.
- Кроме того, депутат отметила, что в Конституции Украины указаны условия, при которых народных депутатов могут лишить мандатов. Потеря или отсутствие украинского гражданства является одним из конституционных условий.