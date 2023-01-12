Как сообщили 24 Каналу, законопроект инициировала депутат Александра Устинова. "За" проголосовал 321 народный депутат.

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Что предусматривает закон

Законопроект разрешает иностранцам, которые служат в Государственной специальной службе транспорта (ГССТ), Национальной гвардии Украины и подконтрольных ей батальонах, легально находиться на украинской территории, в упрощенном порядке подаваться на иммиграцию и получать украинское гражданство.

Фактически, он уравнивает в правах иностранцев в Национальной гвардии и ГССТ с теми иностранцами, которые воюют в составе ВСУ.

Какие ограничения были раньше

Как сообщает Устинова, ранее рядом прав в Украине были наделены только иностранцы, которые служат в ВСУ. Иностранные добровольцы были фактически бесправными, некоторые даже не имели права на пребывание на территории Украины.

При этом, по словам депутата, они не могли ни получить украинское гражданство, ни вернуться домой, потому что там их ждало, в лучшем случае, заключение.

А если такой воин попадал в плен, его невозможно было обменять. Этим законопроектом мы решаем эту проблему,

– отметила Устинова.

Также она добавила, что этот законопроект касается зарплат иностранных военных. Теперь они будут такими же, как и у украинских нацгвардейцев.

Более того, упрощается также и процедура поступления на службу. Иностранцы, желающие защищать Украину, смогут обращаться по этому поводу напрямую в воинскую часть, в которой хотят служить, обходя военкомат.

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