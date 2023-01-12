Як повідомили 24 Каналу, законопроєкт ініціювала депутатка Олександра Устінова. "За" проголосував 321 народний депутат.

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Що передбачає закон

Законопроєкт дозволяє іноземцям, які служать у Державній спеціальній службі транспорту (ДССТ), Національній гвардії України та підконтрольних їй батальйонах, легально знаходитися на українській території, у спрощеному порядку подаватися на імміграцію та набувати українського громадянства.

Фактично він зрівнює в правах іноземців у Національній гвардії та ДССТ з тими іноземцями, які воюють у складі ЗСУ.

Які обмеження були раніше

Як повідомляє Устінова, раніше низкою прав в Україні були наділені лише ті іноземці, що служать в ЗСУ. Іноземні добровольці були фактично безправними, дехто навіть не мав права на перебування на території України.

При цьому, за словами депутатки, вони не могли ні отримати українське громадянство, ні повернутися додому, бо там на них чекало, у кращому випадку, ув'язнення.

А якщо такий воїн потрапляв у полон, його було неможливо обміняти. Цим законопроєктом ми вирішуємо цю проблему,

– зазначила Устінова.

Також вона додала, що цей законопроєкт стосується зарплат іноземних військових. Відтепер вони будуть такими ж, як і в українських нацгвардійців.

Ба більше, спрощується також й процедура вступу на службу. Іноземці, охочі захищати Україну, зможуть звертатися з цього приводу напряму до військової частини, в якій хочуть служити, оминаючи військкомати.

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