Рада поддержала е-резидентство: новые возможности для Украины
Источник:24 канал
Верховная Рада 13 июля приняла за основу проект закона об электронном резиденстве. Согласно ему, дистанционно разрешат регистрировать ФЛП в Украине иностранным ИТ-специалистам.
Проект закона №5270 в первом чтении поддержали 286 нардепов. Его внесли в Верховную Раду нардепы от "Голоса".
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Рада проголосовала за е-резидентство
Согласно проекту закона, разрешат дистанционную регистрацию электронных резидентов. Изменения направлены в основном для иностранных ИТ-специалистов. Урегулирование механизма налогообложения е-резидентов будет создавать условия для:
- дистанционной регистрации е-резидентов как физического лица-предпринимателя;
- ведение предпринимательской деятельности в юрисдикции Украины;
- открытие банковских счетов онлайн;
- доступа к административным услугам с квалифицированной электронной подписью.
То есть иностранные айтишники смогут зарегистрировать свою деятельность в Украине дистанционно. Таким образом они будут платить налоги в бюджет страны.Справка. Е-резиденство – это особый статус иностранцев в нашем государстве, который позволяет им вести бизнес в Украине удаленно по самым привлекательным условиям.
Как будет осуществляться процедура
- до 31 декабря 2022 года будут действовать особенности налогообложения предпринимателей-е-резидентов;
- чтобы стать е-резидентом предприниматель онлайн регистрирует ФЛП через "Дия", такой ФЛП не может использовать труд наемных лиц, и должен выбрать упрощенную систему налогообложения.
Е-резидентство направлено исключительно на "айтишников" и предусматривает следующие виды деятельности:
- издание компьютерных игр и программного обеспечения;
- компьютерное программирование;
- другая деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем;
- обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность и тому подобное.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что таким образом формируют цифровую экономику страны, привлекая иностранцев удаленно вести бизнес в Украине. Проект должен открыть государству огромные возможности для инвестиций.
Он улучшит национальный имидж Украины на международном IT-рынке и будет приносить в государственный бюджет более 1 500 000 долларов поступлений ежегодно,
– рассказал Федоров.
Проект должен увеличить объем украинских услуг в IT-сфере и позволить вывести Украину в топовые позиции по развитию технологий и инноваций в мире.
Что этому предшествовало
- Михаил Федоров сообщил, что уже 1300 иностранцев со всего мира готовы становиться украинскими е-резидентами. Ожидается, что к концу 2022 года в Украине будет зарегистрировано более 3000 е-резидентов.
- В Минцифре пояснили, что предварительно первичной целевой аудиторией украинского е-резидентства определили пять стран, являющихся основными поставщиками IT-услуг на аутсорсе: Индия, Бангладеш, Пакистан, Китай, Филиппины.
- На портале "Дия" отметили, что проект создан в основном для представителей креативной индустрии – ИТ, маркетинг, реклама, гейминг.