Рада поддержала е-резидентство: новые возможности для Украины

Верховная Рада 13 июля приняла за основу проект закона об электронном резиденстве. Согласно ему, дистанционно разрешат регистрировать ФЛП в Украине иностранным ИТ-специалистам.

Проект закона №5270 в первом чтении поддержали 286 нардепов. Его внесли в Верховную Раду нардепы от "Голоса".

Заметьте Е-резидентство в Украине: что это такое и как поможет развитию IT

Рада проголосовала за е-резидентство

Согласно проекту закона, разрешат дистанционную регистрацию электронных резидентов. Изменения направлены в основном для иностранных ИТ-специалистов. Урегулирование механизма налогообложения е-резидентов будет создавать условия для:

дистанционной регистрации е-резидентов как физического лица-предпринимателя;

ведение предпринимательской деятельности в юрисдикции Украины;

открытие банковских счетов онлайн;

доступа к административным услугам с квалифицированной электронной подписью.

То есть иностранные айтишники смогут зарегистрировать свою деятельность в Украине дистанционно. Таким образом они будут платить налоги в бюджет страны.

Справка. Е-резиденство – это особый статус иностранцев в нашем государстве, который позволяет им вести бизнес в Украине удаленно по самым привлекательным условиям.

Как будет осуществляться процедура

до 31 декабря 2022 года будут действовать особенности налогообложения предпринимателей-е-резидентов;

чтобы стать е-резидентом предприниматель онлайн регистрирует ФЛП через "Дия", такой ФЛП не может использовать труд наемных лиц, и должен выбрать упрощенную систему налогообложения.

Е-резидентство направлено исключительно на "айтишников" и предусматривает следующие виды деятельности:

издание компьютерных игр и программного обеспечения;

компьютерное программирование;

другая деятельность в сфере информационных технологий и компьютерных систем;

обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность и тому подобное.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что таким образом формируют цифровую экономику страны, привлекая иностранцев удаленно вести бизнес в Украине. Проект должен открыть государству огромные возможности для инвестиций.

Он улучшит национальный имидж Украины на международном IT-рынке и будет приносить в государственный бюджет более 1 500 000 долларов поступлений ежегодно,

– рассказал Федоров.

Проект должен увеличить объем украинских услуг в IT-сфере и позволить вывести Украину в топовые позиции по развитию технологий и инноваций в мире.

Что этому предшествовало