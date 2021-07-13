Проєкт закону №5270 у першому читанні підтримали 286 нардепів. Його внесли у Верховну Раду нардепи від "Голосу".

Зауважте Е-резидентство в Україні: що це таке та як допоможе розвиткові IT

Рада проголосувала за е-резидентство

Згідно з проєктом закону, дозволять дистанційну реєстрацію електронних резидентів. Зміни спрямовані в основному для іноземних ІТ-фахівців. Врегулювання механізму оподаткування е-резидентів створюватиме умови для:

дистанційної реєстрації е-резидентів як фізичної особи-підприємця;

ведення підприємницької діяльності в юрисдикції України;

відкриття банківських рахунків онлайн;

доступу до адміністративних послуг із кваліфікованим електронним підписом.

Тобто іноземні айтішники зможуть зареєструвати свою діяльність в Україні дистанційно. Таким чином вони сплачуватимуть податки в бюджет країни.

Довідка. Е-резиденство – це особливий статус іноземців в нашій державі, що дозволяє їм вести бізнес в Україні віддалено за найпривабливішими умовами.

Як здійснюватиметься процедура

до 31 грудня 2022 року діятимуть особливості оподаткування підприємців-е-резидентів;

щоб стати е-резидентом підприємець онлайн реєструє ФОП через "Дія", такий ФОП не може використовувати працю найманих осіб, та повинен обрати спрощену систему оподаткування.

Е-резидентство спрямовано виключно на айтішників та передбачає такі види діяльності:

видання комп'ютерних ігор, та програмного забезпечення;

комп'ютерне програмування;

інша діяльність у сфері інформаційних технологій та комп'ютерних систем;

обробка даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність тощо.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що таким чином формують цифрову економіку країни, залучаючи іноземців віддалено вести бізнес в Україні. Проєкт має відкрити державі величезні можливості для інвестицій.

Він покращить національний імідж України на міжнародному IT-ринку та приноситиме в державний бюджет понад 1 500 000 доларів надходжень щороку,

– розповів Федоров.

Проєкт має збільшити обсяг українських послуг в IT-сфері та дозволити вивести Україну в топові позиції з розвитку технологій та інновацій у світі.

Що цьому передувало