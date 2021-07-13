Проєкт закону №5270 у першому читанні підтримали 286 нардепів. Його внесли у Верховну Раду нардепи від "Голосу".
Зауважте Е-резидентство в Україні: що це таке та як допоможе розвиткові IT
Рада проголосувала за е-резидентство
Згідно з проєктом закону, дозволять дистанційну реєстрацію електронних резидентів. Зміни спрямовані в основному для іноземних ІТ-фахівців. Врегулювання механізму оподаткування е-резидентів створюватиме умови для:
- дистанційної реєстрації е-резидентів як фізичної особи-підприємця;
- ведення підприємницької діяльності в юрисдикції України;
- відкриття банківських рахунків онлайн;
- доступу до адміністративних послуг із кваліфікованим електронним підписом.
Тобто іноземні айтішники зможуть зареєструвати свою діяльність в Україні дистанційно. Таким чином вони сплачуватимуть податки в бюджет країни.
Як здійснюватиметься процедура
- до 31 грудня 2022 року діятимуть особливості оподаткування підприємців-е-резидентів;
- щоб стати е-резидентом підприємець онлайн реєструє ФОП через "Дія", такий ФОП не може використовувати працю найманих осіб, та повинен обрати спрощену систему оподаткування.
Е-резидентство спрямовано виключно на айтішників та передбачає такі види діяльності:
- видання комп'ютерних ігор, та програмного забезпечення;
- комп'ютерне програмування;
- інша діяльність у сфері інформаційних технологій та комп'ютерних систем;
- обробка даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність тощо.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що таким чином формують цифрову економіку країни, залучаючи іноземців віддалено вести бізнес в Україні. Проєкт має відкрити державі величезні можливості для інвестицій.
Він покращить національний імідж України на міжнародному IT-ринку та приноситиме в державний бюджет понад 1 500 000 доларів надходжень щороку,
– розповів Федоров.
Проєкт має збільшити обсяг українських послуг в IT-сфері та дозволити вивести Україну в топові позиції з розвитку технологій та інновацій у світі.
Що цьому передувало
- Михайло Федоров повідомив, що вже 1300 іноземців зі всього світу готові ставати українськими е-резидентами. Очікують, що кінця 2022 року в Україні буде зареєстровано понад 3000 е-резидентів.
- У Мінцифри пояснили, що попередньо первинною цільовою аудиторією українського е-резидентства визначили п'ять країн, що є основними постачальниками IT-послуг на аутсорсі: Індія, Бангладеш, Пакистан, Китай, Філіппіни.
- На порталі "Дія" зазначили, що проєкт створений здебільшого для представників креативної індустрії – ІТ, маркетинг, реклама, геймінг.