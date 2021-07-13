Проєкт закону №5270 у першому читанні підтримали 286 нардепів. Його внесли у Верховну Раду нардепи від "Голосу".

Зауважте Е-резидентство в Україні: що це таке та як допоможе розвиткові IT

Рада проголосувала за е-резидентство

Згідно з проєктом закону, дозволять дистанційну реєстрацію електронних резидентів. Зміни спрямовані в основному для іноземних ІТ-фахівців. Врегулювання механізму оподаткування е-резидентів створюватиме умови для:

  • дистанційної реєстрації е-резидентів як фізичної особи-підприємця;
  • ведення підприємницької діяльності в юрисдикції України;
  • відкриття банківських рахунків онлайн;
  • доступу до адміністративних послуг із кваліфікованим електронним підписом.

Тобто іноземні айтішники зможуть зареєструвати свою діяльність в Україні дистанційно. Таким чином вони сплачуватимуть податки в бюджет країни.

Як здійснюватиметься процедура

  • до 31 грудня 2022 року діятимуть особливості оподаткування підприємців-е-резидентів;
  • щоб стати е-резидентом підприємець онлайн реєструє ФОП через "Дія", такий ФОП не може використовувати працю найманих осіб, та повинен обрати спрощену систему оподаткування.

Е-резидентство спрямовано виключно на айтішників та передбачає такі види діяльності:

  • видання комп'ютерних ігор, та програмного забезпечення;
  • комп'ютерне програмування;
  • інша діяльність у сфері інформаційних технологій та комп'ютерних систем;
  • обробка даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність тощо.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що таким чином формують цифрову економіку країни, залучаючи іноземців віддалено вести бізнес в Україні. Проєкт має відкрити державі величезні можливості для інвестицій.

Він покращить національний імідж України на міжнародному IT-ринку та приноситиме в державний бюджет понад 1 500 000 доларів надходжень щороку,
розповів Федоров.

Проєкт має збільшити обсяг українських послуг в IT-сфері та дозволити вивести Україну в топові позиції з розвитку технологій та інновацій у світі.

Що цьому передувало

  • Михайло Федоров повідомив, що вже 1300 іноземців зі всього світу готові ставати українськими е-резидентами. Очікують, що кінця 2022 року в Україні буде зареєстровано понад 3000 е-резидентів.
  • У Мінцифри пояснили, що попередньо первинною цільовою аудиторією українського е-резидентства визначили п'ять країн, що є основними постачальниками IT-послуг на аутсорсі: Індія, Бангладеш, Пакистан, Китай, Філіппіни.
  • На порталі "Дія" зазначили, що проєкт створений здебільшого для представників креативної індустрії – ІТ, маркетинг, реклама, геймінг.